»Flov og bange«: Ung skuespiller kommenterer for første gang sine anklager om MeToo-frontkvindes overgreb

Den amerikanske skuespiller Jimmy Bennett, der anklager MeToo-frontkvinde og skuespillerinde Asia Argento for at have begået et seksuelt overgreb mod ham i 2013, kommenterer nu selv sagen for første gang.

I et opslag på Instagram skriver han, at han i første omgang valgte at holde overgrebet for sig selv, fordi han var »flov og bange for at blive en del af en offentlig fortælling«.

Men, skriver han, »mit trauma kom op til overfladen igen, da hun (Asia Argento, red.) selv stod frem som et offer«.

Asia Argento var en af de første til offentligt at anklage produceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb og har dermed gjort sig til en af frontkvinderne i den verdensomspændende MeToo-kampagne.

I en artikel i New York Times søndag anklages Asia Argento dog selv for at have begået et seksuelt overgreb mod den 20 år yngre Bennett, som hun i 2013 skulle have inviteret op på et hotelværelse og forgrebet sig på.

På det tidspunkt var han 17 år, og hun var 37. Den seksuelle lavalder i Californien er 18 år.

Asia Argento afviser alle anklager

Ifølge avisen har hun efterfølgende indgået en aftale om at betale 380.000 dollar til Bennett. Det er sket omkring oktober sidste år, da beskyldningerne for alvor begyndte at rulle imod Weinstein.

Asia Argento afviser anklagerne, som hun kalder en del af 'en langvarig hetz' mod hende.

»Jeg benægter og modsætter mig på det kraftigste anklagerne i The New York Times' artikel, som har cirkuleret i nationale og internationale medier«, lød det i en meddelelse fra Argento onsdag.

»Jeg er dybt chokeret og såret over at have læst disse nyheder, som er fuldstændigt falske. Jeg har aldrig haft et seksuelt forhold til Bennett«.

Politiet i Los Angeles vil nu undersøge anklagerne mod Argento.

