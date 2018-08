Svend Brinkmann: Gode ord som 'dialog’ og ’anerkendelse’ er blevet stjålet af bullshitbingo-industrien. Men måske kan vi nå at redde 'dannelse'

Ifølge forskningen står vi midt i den sjette masseuddøen. Fem gange tidligere i Jordens historie er en stor del af planetens arter forsvundet på kort tid, men denne gang er det ikke vulkanudbrud eller meteornedslag, der er den drivende kraft, men derimod menneskeheden og dens virke. Nogle arter er allerede uddøde, mange andre er truede.

I analogi hertil ser vi i disse år en masseuddøen af begreber, med hvilke vi tidligere har kunnet tale om værdier og meningsfulde fænomener i tilværelsen. En kollega udtrykte det ved at sige, at alle de gode ord er blevet stjålet! Nogle ord er allerede tabt, for eksempel ’dialog’, ’anerkendelse’, ’innovation’, ’positiv’ og ’udvikling’. Disse ord er eksempler på begreber, der i udgangspunktet har henvist til noget værdifuldt.

Dialog er eksempelvis – selvfølgelig! – noget godt og en forudsætning for, at vi mennesker kan forstå hinanden. Men i dag er begrebet stjålet og bruges typisk af den stærke part i en konflikt til at sørge for, at der ikke sker nogen forandringer. Nu har vi haft en dialog – jeg hører, hvad du siger! – og så fortsætter alt ellers, som det plejer.

Tilsvarende med anerkendelse, der oprindelig er en antropologisk grundforudsætning for mellemmenneskeligt liv, men som i disse år ofte reduceres til et ledelsesværktøj (for eksempel anerkendende udforskning), innovation, der er totalt CBS-ificeret, positiv, som er et krav til moderne mennesker uanset de omstændigheder, de er i, og udvikling, som ofte bliver et magtord, der kører hen over menneskers akkumulerede viden og erfaring, som pludselig fremstår uden værdi.

Dertil kommer alle de ord, der bruges i den offentlige sektor til at betegne nedskæringer, men som har et skær af noget godt: ’Effektivisering’, ’forbedring’, ’modernisering’, ’omlægning’, ’omprioritering’, ’optimering’, ’reform’, ’stramning’ og ’tilpasning’ (disse er blot eksempler). Alle disse ord er stjålet.

Undervisningsministeren har sat dannelsesbegrebet på dagsordenen, og jeg tror faktisk, at det er udtryk for et oprigtigt ønske om at redde det

Andre ord er endnu ikke helt tabt, men trues af udryddelse. For eksemplets skyld vil jeg blot tage fat på et enkelt, nemlig ’dannelse’. I udgangspunktet er dannelse (Bildung på tysk) en betegnelse for den proces, hvor et menneske myndiggøres ved at vokse ind i et fællesskab, hvor det i udgangspunktet er underkastet normer og traditioner, som det siden kan bidrage til at vedligeholde og forny.

Dannelse er altså ikke bare noget med at kende til etikette og romanklassikere (selv om det ikke skader), men en bred proces, der kan foregå overalt, hvor mere erfarne hjælper mindre erfarne med at forstå sig selv som del af en større sammenhæng (som barn i hjemmet, som lærling på værkstedet, som elev i skolen osv.). Dannelse handler i bredeste forstand om at blive opmærksom på den verden, man er en del af, uden at spørge, om det kan betale sig.

Desværre ser det ud til at være sidste udkald, hvis vi fortsat skal tale om dannelse på denne måde, for ordet er – ligesom de andre, jeg har nævnt – truet af en omsiggribende instrumentalisering. Undervisningsministeren har sat dannelsesbegrebet på dagsordenen, og jeg tror faktisk, at det er udtryk for et oprigtigt ønske om at redde det, men risikoen er, at begrebet indsættes i den sædvanlige ramme, hvor det skal effektmåles og styres, så stat og kommuner får ’mest mulig dannelse for pengene’ (eller noget i den stil).