EU-direktør inviteret til Mors: »Kultur er en langt større faktor nu i Europa end bilindustrien« Kultur bliver en sværvægter i fremtidens europæiske politik. Sådan lyder det fra en direktør fra EU’s kulturdirektorat. Politiken har stillet Michel Magnier syv spørgsmål om kultur, og han er ikke i tvivl: Kultur er ikke længere i anden division.

EU har sendt en af de tunge drenge til Kulturmødet Mors i år, og hans hovedbudskab er, at kulturområdet vil få politisk sværvægt i de kommende år.

Det er han sikker på, Michel Magnier, der er direktør for kultur og kreativitet i EU-Kommissionens direktorat for kultur og uddannelse.

Franskmanden er inviteret til Nykøbing Mors, hvor han aldrig har været før, af Europæisk Kulturregion, en udløber af kulturåret Aarhus 2017, hvor alle de involverede 19 kommuner og regionen har valgt at fortsætte samarbejdet om kultur.

fakta Kulturmødet Mors Kulturmødet Mors er kulturens svar på Folkemødet på Bornholm. Arrangørerne anslår, at 25.000 har deltaget i år. Det er 6. år i år, at Morsø Kommune, Region Nordjylland og en lang række frivillige inviterer kulturpolitikere, kulturaktører og kulturinteresserede til Nykøbing Mors for at diskutere kultur og møde kunstnere og kulturpersoner. Mødet tiltrækker kultureliten og stadig flere politiske beslutningstagere på kulturområdet.

Og Michel Magnier stiller gerne op til et interview med Politiken, efter at han ellers lige har fået en anden til at holde den fadøl, han havde lagt an til bag en af kulturmødets grønne scener. Her har han været populær med udsagnet, at »kultur spiller en stadig større i EU«.

»Området har fået momentum. Da jeg begyndte for fem-seks år siden, spillede kultur i anden division, men sådan er det ikke længere«.

Hvor ser du det?

»For det første har vi haft det første G7-ministermøde om kultur (Firenze 2017, red.). Et G7 ... om kultur. Det er første gang! Og samme år havde vi topmødet om uddannelse og kultur i Göteborg, hvor EU’s ledere for første gang fastslog, at kultur ikke bare er vigtigt i sig selv, men også for sammenhængskraft og økonomi«.

Hvilket potentiale har kultur for den demokratiske tankegang i Europa?

»Europa er demokratiernes kontinent, og alle EU-landene er, i mere og mindre grad, demokratier. Det er en betingelse for at være med i klubben, og de værdier afspejles i kulturen. Vi har fælles europæisk kulturarv. Vi er også forskellige, men sammen med sport og uddannelse er kultur stedet, hvor folk kan møde hinanden uden forbehold«.

Er kultur ikke snarere blevet en kampzone i de her år med ekstremistiske bevægelser og holdninger til for eksempel flygtningestrømme ?

»Selvfølgelig ser vi kulturer, der bekæmper andre kulturer. Og kultur, der kan være smal eller elitær. Det er ikke den kultur, vi går efter. Vi går efter en inkluderende kultur, der er respektfuld over for de andre og det anderledes. Vi er i en overgangsperiode, hvor vi konfronteres med nye udfordringer, ja, men dem skal vi lære at håndtere med vores værdier og vores kultur i behold«.

Hvis kultur er så bærende et område, hvorfor nedprioriteres det så som oftest politisk og økonomisk i forhold til områder som finans, handel, beskæftigelse ...?

»Kultur er hidtil blevet set som et nice to have: Noget, vi kunne få, når der var taget hånd om det basale. Men den holdning er under forandring. Beslutningstagerne er begyndt at anerkende kultur som afgørende, både for velfærden og for økonomien. Ikke mange ved det, men kultur er en langt større faktor nu i Europa end for eksempel bilindustrien. Kultur står for 4 procent af det samlede europæiske bruttonationalprodukt og 8 millioner jobs. Kultur spiller virkelig en vigtig rolle, også for samfundsøkonomien, og den besked er trængt igennem nu«.

Hvor ser du det?