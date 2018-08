Nu kan den rives ned: Kulturminister affreder Vikingeskibshallen i Roskilde Mette Bock (LA) trodser sine egne embedsmænd i afgørelse på langvarig klagesag.

Vikingeskibshallen i Roskilde er ikke længere en fredet bygning.

Det har kulturminister Mette Bock (LA) i dag afgjort som sidste instans i en langvaring klagesag.

Dermed kan arkitekt Erik Christian Sørensens både roste og udskældte bygningsværk fra 1969, som huser de fem vikingeskibe fra Skuldelev i Roskilde Fjord, nu rives ned.

»Kulturministeriet omgør Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse af 19. december 2017 og ophæver fredningen af Vikingeskibshallen«, lyder afgørelsen, som Politiken er i besiddelse af.

Ifølge bygningsfredningsloven kan kulturministeren ophæve en fredning fordi de såkaldte fredningsværdier allerede er gået tabt, eller hvis de ikke længere kan opretholdes. Det er med henvisning til sidstnævnte hjemmel, at dagens afgørelse er truffet, fremgår det.

Kulturministeriet vurderer »fredningsværdierne, uanset at ejer holder bygningens nuværende konstruktion i forsvarlig stand herunder tæt på tag og fag, vil gå tabt inden for en nær tidshorisont som følge af vandstandsstigning og deraf følgende vandtryk på såvel Vikingeskibshallens bund og sider«, begrundes afgørelsen, som nu ikke kan ankes til højere instanser.

»Jeg glæder mig over, at sagen om Vikingeskibsmuseets fredningssituation langt om længe har nået sin afslutning, og jeg synes, at det - efter de helt særlige omstændigheder – er den rigtige afgørelse. Da man byggede museet i 1960’erne kunne man ikke have forudset den stigende vandstand og de udfordringer, det ville give bevaringen af museumshallen«, udtaler Mette Bock i en pressemeddelelse.

Ombygge eller nedrive?

Ministerens beslutning glæder museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen:

»Jeg er jo helt enormt lettet, men samtidig er jeg lidt vemodig på vegne af den bygning«, siger hun.

»En affredning løser ikke alle vores udfordringer, men det skaber bare det nye og afklarede grundlag for at komme videre med at finde en løsning, så vi kan sikre de her vikingeskibe«.

Skal vikingeskibshallen rives ned nu?

»Det er for tidligt at sige. Nu skal bestyrelsen lige have mulighed for at drøfte, hvordan vi går videre. men det, der hele tiden har været vores fokus, er jo at sikre skibene«.

»Og så har vi hele tiden sagt, at der er nogle grundlæggende værdier i denne bygning, som vi meget gerne vil videreføre i et nyt projekt. Altså hele den arkitektoniske ide med det indre rum, hvor skibene opleves mod fjorden. Men det kan jo også blive som en nyfortolkning i en ny bygning«.

Trodser egen styrelse

Museets bestyrelse opgav i 2016 at rejse finansiering til en stor renovering af den problemramte bygning og bad i stedet om en affredning. Det afviste Slots- og Kulturstyrelsen i december 2017, hvorfor kulturminister Mette Bock (LA) måtte afgøre sagen som sidste klageinstans.

Ifølge museets bestyrelse var bygningens stand og grundlæggende konstruktion i en så dårlig fatning, at det vil være alt for beskosteligt at restaurere og vedligeholde den og vel at mærke samtidig opretholde fredningsværdierne.

På den anden side har kulturministerens egne embedsmænd i Slots- og Kulturstyrelsen stået. De har senest i en række høringssvar fastholdt, at det er muligt at restaurere bygningen for et rimeligt beløb og opretholde fredningsværdierne.

Med dagens afgørelse har kulturministeren altså ikke givet sine egne embedsmænd i Slots- og Kulturstyrelsen ret, men trodset deres vurderinger.