Få overblikket: Listen, over hvem der får del i Bocks kulturmillioner, er lang For første gang i fire år sender regeringen flere penge til kulturen. En del af dem går til at lappe økonomiske huller hos museer landet over.

Listen over hvem der får del i de små 140 millioner, der bliver fordelt til kulturlivet næste år er lang og fyldt med mindre beløb. Faktisk er 10-12 museer kommet på finansloven med særbevillinger.

For eksempel får Bornholms museum 2,5 millioner kroner til at forbedre magasinforholdene, Vardemuseerne får 7,5 millioner kroner til at etablere et nyt flygtningemuseum i Oksbøl, og det lukningstruede Karen Blixen museum i Rungsted får 3 millioner kroner til driften.

Der er også fundet 2 millioner kroner til indretningen af Fyens Militærhistoriske Museum i Odense, en halv million til Kvindemuseet i Aarhus og 2 millioner til Rudersdal Museum.

Flere af bevillingerne fortsætter over flere år.

Der er noget grundlæggende galt

Pengene er nødvendige lapperier, siger kulturminister Mette Bock (LA).

»Det er udtryk for, at der er brug for en mere grundlæggende museumsreform. Det er grundstrukturen, der er noget i vejen med«, siger hun.

Kulturministeren har længe bebudet en museumsreform, der blandt andet skal ændre den måde pengene til museerne bliver fordelt på. Den øvelse er der samlet sat 30 millioner kroner af til i regeringens finanslovsudspil.

»Jeg håber, at vi kan komme til at diskutere en mere grundlæggende reform af museumsområdet, så vi ikke behøver at lave den her slags lapperier i de kommende år«, siger Mette Bock, der forventer at fremlægge sit udspil i løbet af efteråret.

Mange bække

Udover de 100 millioner kroner om året eller i alt 400 millioner kroner de næste fire år, som kulturministeren lancerede i sidste uge, og som blandt andet skal gå til de store statslige kulturinstitutioner, så er der yderligere 104 millioner til kulturområdet frem til 2022.

Og der er andet end museer, der bliver tilgodeset. For eksempel er der afsat i alt 12 millioner kroner til folkehøjskolerne i perioden 2019-2022, og yderligere 2 millioner til fejringen af højskolernes 175 års jubilæum i 2019.

Den Jyske Sangskole får 1 million kroner årligt i 2019 og 2020, og internetportalen 1001 fortællinger om Danmark modtager 2 millioner kroner i 2019 og 1 million om året i 2020-2022.

Der er også afsat i alt 25 millioner kroner de næste fire år til i samarbejde med Færøerne og Grønland at styrke kendskabet til Rigsfællesskabet.

Kulturen sparer fortsat

Det samlede beløb på 504 millioner dækker ikke hele det beløb, som staten opkræver i besparelser i form af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent årligt, som det statslige og statsstøttede kulturinstitutioner fortsat er underlagt.

Samlet bliver der sparet knap 300 millioner kroner i perioden 2019-2022, hvor kulturområdet ellers stod til at miste 800 millioner kroner.

I 2019 tilbagefører regeringen faktisk 57 flere millioner til kulturen, end der bliver opkrævet i omprioriteringsbidrag.

Og fra 2022 lover regeringen at hele omprioriteringsbidraget på kulturområdet – pånær besparelserne i kulturministeriets departement og i Slots- og Kulturstyrelsen – vil gå tilbage til kulturområdet. Det vil svare til 75 millioner kroner årligt.