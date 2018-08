Nikolaj Koppel stopper i Tivoli: »Jeg har valgt at give mig selv et sabbatår« Efter sammenlagt ni år i Tivoli stopper Nikolaj Koppel for at give sig selv en pause, men haven er og bliver et magisk sted, siger han.

»Jeg har i denne uge sagt mit job op som underdirektør i Tivoli«, meldte Nikolaj Koppel tidligere på dagen ud på Twitter og Instagram. Han stopper efter sammenlagt ni år i haven og fratræder sin stilling ved udgangen af september. Fra 2005-2010 var han musikchef, mens han har siddet på sin nuværende post som underdirektør for kultur siden 2015. Og 49-årige Nikolaj Koppel siger op, uden at have et andet job på hånden. »Jeg har ikke besluttet mig for, hvad der skal ske. Det er derfor, jeg kalder det for et sabbatår«, siger den han. Den snart tidligere underdirektør er dog ret sikker på, at han også i sit fremtidige job kommer til at beskæftige sig med kunst, kultur eller formidling. Blå bog Nikolaj Koppel 2015-2018: Underdirektør, Tivoli

2011-2015: Redaktør i DR

2005-2011: Musikchef, Tivoli

2000-2005: Redaktør, Euroman

Uddannet pianist

Født: 6. marts 1969 Vis mere »Tivoli er og bliver et magisk sted, men valget er en slags rettidig omhu for mig personligt, hvor jeg gentænker mit liv på den lange bane«, siger han. Nikolaj Koppel fremhæver stor fremgang for den klassiske musik, havens Fredagsrock og de mange teaterforestillinger blandt de store succeser og fortæller, at hans beslutning om at forlade Tivoli ene og alene skyldes hans trang til at holde en pause og gentænke sit arbejdsliv. Tivoli har for nyligt fået ny programchef. Har din opsigelse noget med det at gøre? »Nej, overhovedet ikke. Det er jo en, jeg selv har ansat. Jeg har samarbejdet rigtig godt med dem alle sammen«, siger han.