Musiker Thøger Dixgaard: »Sacha Baron Cohen har knækket koden til, hvordan man laver satire over det amerikanske samfund«

Musik

Azymuth og anden brasiliansk musik

»Jeg hører rigtig meget brasiliansk musik. Det har jeg en kæmpe kærlighed til, og jeg har også i februar været i Brasilien og lave musik med mit brasilianske drømmeband, Azymuth. Dem hører jeg rigtig meget. De var studiemusikere for alle de store brasilianske navne i 1970’erne. De var baggrundshelte. Når de var i studiet med alle stjernerne, brugte de de ekstra timer til at lave egne plader«.

Teater

’Tartuffe’

»Ud over hverdagens teater er det utrolig lidt teater, jeg får set. Og det er vildt ærgerligt, for når jeg gør, er det utroligt inspirerende. Jeg var inde og se ’Tartuffe’ i Designmuseum Danmarks have, og det var virkelig fedt og med Lars Mikkelsen, som jo bare er for vild. Men det er nok syv år siden«.

Film

’Cast Away’

»Jeg så ’Cast Away’ med Tom Hanks for nylig. Jeg så den som barn og syntes, den var så dejlig. Og jeg så den mange gange – det var dengang, man så en film mange gange, og ’Armageddon’ blev sendt hver lørdag på TV3. Men denne gang var det virkelig et chok at se den. ’Cast Away’ er jo bare en stor FedEx-reklame. Det er fucking underligt. Den er også Hollywood med Hollywood på, og når han bliver genforenet med sin kone ... Ja, så virker det jo bare«.

Bøger

Peter Bastian: ’Mesterlære: En livsfortælling’

»Peter Bastians bog er jeg gået i gang med. Den er virkelig spændende. Han har haft en fascinerende opvækst med en far, der har en unik måde at opdrage på. Hvis Peter gerne ville lege ridder, skulle de bruge tre måneder på at lave en brynje, sværd og dykke ned i mytologien, før de kunne komme i gang med den reelle leg. Det fortæller han glad om, at sådan var hans opvækst. Det er vildt inspirerende«.

Koncerter

Athletic Progression på Balders Plads

»Jeg går rimelig tit til koncert, for det er virkelig fedt. Jeg hørte Athletic Progression, en jazztrio fra Aarhus, på Balders Plads under jazzfestivalen i København. De er nogle virkelig dygtige musikere, som laver stemningsfyldte og til tider også meget komplekse sange. De er mega seje, dem skal man generelt holde øje med, og deres debutudspil kommer snart«.

TV

DR K

»Det kan være utrolig dejligt at se tv. Jeg kan for eksempel godt lide at se DR K. Det er bare at tænde, go with the flow og nyde stemningen. Jeg kan især lide det, hvis der er et gensynsprogram, et gammelt program, hvor man ser en ung Peter Belli eller Victor Borge optræde. Det er totalt nice. Så bliver jeg virkelig nostalgisk og tænker på min fars samling af vhs-bånd, som han optog koncerter på«.

TV-serier

HBO Nordic: ’Who is America?’

»’Who is America?’ er en serie af Sacha Baron Cohen. Det er helt genialt. Situationen i USA lige nu har været virkelig svær at tage pis på, fordi den i sig selv er satire, det er ’South Park’ i forvejen. Men Sacha Baron Cohen har knækket koden til, hvordan man laver satire over det amerikanske samfund«.

Radio

’På hovedet i ...’ på P8 Jazz

»Der er nogle gode programmer på P8 Jazz. Jeg kan godt lide ’På hovedet i ...’, deres dybdegående radioføljeton, hvor de dykker ned i en enkelt artist, som værten er fan af eller på anden måde har nørdet med. Du finder ud af alt muligt om musikere, du ikke kender, inden for alt fra spirituel, etiopisk jazz til moderne jazz. Det er hele vejen rundt«.