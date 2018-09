Svend Brinkmann: Der er sket en ombytning af kulturen og naturen. Det er en intellektuel tragedie

I de seneste årtier har alskens katastrofefilm om meteornedslag eller altødelæggende vulkanudbrud pirret til vores apokalyptiske skræk. Og i de allerseneste år er vi løbende blevet præsenteret for klimamæssige katastrofescenarier, der tegner en fremtid, hvor højere pattedyr som mennesket ikke kan leve på jorden.

Klumme: Moderne mennesker 'Moderne mennesker' er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrivespå skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte tre år i Afrika som barn og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, som samfundsudviklingen slår ind i familielivet og har med sin Køgekrønike i seks bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet endnu et familiedrama, nemlig romanen 'En uskyldig familie'. Guldager er cand.phil i dansk og tidligere elev på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nej-hatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren 'Stå Fast' er udkommet på engelsk under titlen 'Stand firm', så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv er for længst på vej ud i verden. Svend Brinkmann har været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere siden 2012. Læs alle de tidligere 'Moderne mennesker'-klummer her. Vis mere

Bekymrede forskere og almindelige borgere har erkendt, at menneskets aktivitet har planetare konsekvenser med hensyn til reduceret biodiversitet, global opvarmning og geologiske transformationer.

Ofte sammenfattes det under betegnelsen antropocæntiden – en ny geologisk tidsalder med mennesket som afgørende naturkraft.

Det er lettere for moderne mennesker at forestille sig hele Jordens undergang end kapitalismens afskaffelse

I disse årtier har vi samtidig set et bemærkelsesværdigt fravær af kapitalismekritik i den offentlige debat. Den slovenske filosof Slavoj Žižek er ofte citeret for at sige, at det er lettere for moderne mennesker at forestille sig hele Jordens undergang end kapitalismens afskaffelse.

Selvfølgelig eksisterer kritikken, men ikke med nær samme styrke som i det 19. og 20. århundrede. Samfundsordenen lader til at være uantastet, mens naturen forandrer sig hastigt.

Francis Fukuyama blev som intellektuel verdensberømt for sin bog fra 1992 om historiens afslutning og det sidste menneske. Bogen hævdede, at samfundene med et liberalt demokrati og en fri markedsøkonomi havde fundet deres endelige form.

Selv om Fukuyamas analyse siden blev kritiseret fra mange sider, lader det til, at han var inde på noget rigtigt med hensyn til diskursen om samfundet. Meget få vil i dag stille spørgsmålstegn ved demokrati og markedsøkonomi.

Der er mange versioner af disse grundlæggende institutioner, men selv Kina – som mange af os vil opfatte som et kommunistisk diktatur – fremhæver nu med stolthed værdier som demokrati, frihed og lighed, ligesom de har skabt en brølende kapitalistisk økonomi.

Som Mikkel Krause Frantzen skriver i sin nye bog, ’En fremtid uden fremtid’, så er markedet simpelthen blevet den nye natur.

En intellektuel tragedie

Siden grækerne har vi skelnet mellem physis – den naturlige verden – og nomos – den menneskelige verden af normer og konventioner.

Den første er traditionelt blevet opfattet som evig og uforanderlig, mens den anden er et resultat af menneskelige handlinger.

Men nu er der ved at ske en ombytning af dem: Vores kulturelle frembringelser ses stadig oftere som naturlige og uforanderlige, mens naturen ses som påvirkelig af menneskets handlinger. Naturen er blevet antropocæn, mens samfundet er naturaliseret og frosset fast.

Det gælder ikke bare for markedet, men også i bredere forstand for kulturelle normer og værdier, hvilket bevidnes af en voksende nationalkonservatisme, der søger at definere for eksempel danskhed med henvisning til essentielle og ubrydelige ’danske værdier’.

Et andet område, der har bevidnet en omgørelse af forholdet mellem natur og kultur, er det biomedicinske.