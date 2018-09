Jomfru Maria med pink læbestift, turkis hår og tyk sort eyeliner: Endnu engang smadrer amatør spansk kirkekunst Det er langt fra første gang, at en lokal spansk præst giver en amatør lov til at restaurerere religiøse artefakter. Denne gang blev resultatet farverigt.

Sankt Peter har fået en tyk sort eyeliner, Jomfru Marias hår er blevet turkis på den grønne måde og Sankt Anna har fået pink læber

I et kapel i den lille spanske by Rañadoiro i den nordvestlige region Asturias er en række træfigurer fra det femtende århundrede blevet restaureret.

Bare ikke af af en professionel.

Naboerne kan lide det

Præsten har i stedet givet den lokale butiksejer Maria Luisa Menendez lov til at male figurerne efter forgodtbefindende. Hun havde nemlig påpeget, at figurerne så »hæslige« ud.

»Jeg er ikke professionel, men jeg har altid godt kunnet lide at gøre det, og figurerne trængte virkelig til at blive malet. Så jeg farvelagde dem, som jeg nu kunne med de farver, jeg synes så godt ud, og naboerne kunne lide det«, fortalte hun den lokale avis El Comercio.

Det er dog få ud over den lille bys 27 andre beboere, der kan lide de religiøse artefakters nye farvestrålende udtryk.

»Er der ingen, der bekymrer sig?«

Den regionale kultur- og uddannelsesminister, Genaro Alonso, synes det i højere grad ligner »hævnforsøg« end en restauration, skriver La Voz de Asturias, og den spanske organisation for bevarelse af kunst (ACRE) lyder på Twitter til at være decideret i chok:

De nuevo gritamos #SOSPatrimonio. ¿A nadie le importa este expolio continuado en nuestro país? ¿Qué tipo de sociedad permite pasiva que destruyan ante sus ojos el legado de sus antepasados? https://t.co/iCEqmxtvDc pic.twitter.com/PhW7BGfZGc — ACRE (@A_CR_E) 6. september 2018

»Er der ingen, der bekymrer sig for den fortsatte ødelæggelse i vores land? Hvilket samfund tillader passivt at dets forfædres arv ødelægges lige foran dets øjne?«, skriver de.

Går rettens vej

Ifølge The New York Times er det endnu uvist, om de farver Maria Luisa Menendez har brugt vil kunne fjernes, uden at man ødelægger den oprindelige maling.

Uanset hvad vil de regionale myndigheder lægge sag an, da spansk lovgivning kræver, at man får lov til at ændre på spansk kulturarv - også selv om man synes den kulturarv ser hæslig ud.

Spanien smadrer kirkelig kulturarv

Det er ikke første gang, at amatører får lov til at fikse religiøs kunst.

Den mest kendte fiasko er restaurationen af en fresko af Jesus Kristus i en kirke i Borja i 2012 Den blev foretaget af den mere end 80-årige Cecilia Giménez, der syntes, det var forkasteligt, at Kristus' ansigt skallede af.

Foto: Centro de estudios Borjanos/AP

Mange mente, at freskoen i højere grad endte med at afbillede en abe og myndighederne behandlede det som en hærværkssag.

Så sent som i juni blev en kirke i Estella kritiseret for at lade en lokal håndværker restaurere en statue af Sankt George, som af flere på internettet efterfølgende blev sammenlignet med Tin Tin.