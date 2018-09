Kunstnere fra hele Europa opfordrer til boykot af Eurovision i Israel Jesper Christensen, Raske Penge og Kirsten Thorup er blandt de danske underskrivere af et brev, der opfordrer til at boykotte det internationale melodigrandprix, der skal afholdes i Israel næste år.

Israel bør ikke få lov til at arrangere og afholde den internationale Eurovision-finale næste år, hvis det står til en række kulturpersonligheder fra Europa, Nordamerika og Australien.

De har underskrevet et åbent brev, der blev bragt i avisen The Guardian i weekenden.

Det er ellers planen, at Israel skal arrangere showet, efter at sangeren Netta sikrede landet sejren i dette års udgave af Eurovision med sangen 'Toy'.

Blandt underskriverne er kunstneriske sværvægtere som musikerne Roger Waters og Brian Eno og de internationalt anerkendte filminstruktører Ken Loach og Mike Leigh. Også Karin og Olof Dreijer fra bandet The Knife har skrevet under.

Fra Danmark har 13 personer - herunder skuespiller Jesper Christensen, musiker Raske Penge og forfatter Kirsten Thorup - været med til at underskrive brevet, der opfordrer til, at Israel bliver frataget værtskabet, så længe landet fortsætter dets »dystre, årelange overtrædelse af palæstinenseres menneskerettigheder«.

»Indtil palæstinensere kan nyde godt af frihed, retfærdighed og lige rettigheder, bør man ikke lade, som om intet er hændt i den stat, der nægter palæstinenserne deres basale rettigheder«, skriver de.

Danske underskrivere af brevet Karina Willumsen, musiker, komponist

Kirsten Thorup, forfatter, digter

Arne Würgler, musiker

Jesper Christensen, skuespiller

Tove Bornhoeft, skuespiller, teaterdirektør

Anne Marie Helger, skuespiller

Tina Enghoff, visuel kunstner

Nassim Al Dogom, musiker

Patchanka, band

Raske Penge, musiker og sangskriver

Oktoberkoret, kor

Nils Vest, filminstruktør

Britta Lillesøe, skuespiller

Værtsby kan blive Tel Aviv

Indtil videre har brevets opfordringer ikke resulteret i nogle større reaktioner fra de israelske arrangører. Alligevel er European Broadcasting Union (EBU), der står for Eurovision, opmærksom på det politiske minefelt, konflikten mellem Israel og Palæstina medfører, og de har tidligere meldt ud, at Israel skal finde en placering til arrangementet, der »ikke skaber splid«. Samtidig hersker der ifølge mediet Times of Israel krav fra EBU's side, om at Israel uddeler visa til alle deltagere uanset deres politiske overbevisning.

Da Netta vandt showet i år, udbrød hun »Next time, Jerusalem«, fra scenen, men ifølge de seneste rygter står værtsbyen til at blive Tel Aviv. En by, der trods alt er mindre kontroversiel for tiden end Jerusalem, som med flytningen af den amerikanske ambassade i år, fortsat er centrum for store konflikter.

Står det til underskriverne af brevet, er det dog langt fra nok at afholde showet i Tel Aviv.

»EBU bør fuldstændig aflyse Israels afholdelse af konkurrencen og flytte den til et andet land, der har en bedre historik, hvad angår menneskerettigheder. Uretfærdighed splitter, mens stræben efter værdighed og menneskerettigheder samler«, skriver de i brevet.

Sidste år var der også storpolitisk fokus på Eurovision, da værtslandet Ukraine gav den russiske deltager Julija Samojlova indrejseforbud til landet forud for konkurrencen.

Samjlova havde tidligere spillet en koncert på den russisk annekterede Krim-halvø uden at have tilladelse fra ukrainsk side. Disputten resulterede i, at Rusland trak sig fra konkurrencen under store protester.