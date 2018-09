Næste uges kultur: Kan lampens ånd og Lollike puste nutidigt liv i ’Aladdin’?

BEAT

Christine and the Queens: Chris. Ude 21. september

Franske Héloïse Letissier er mennesket bag Christine and the Queens, et soloprojekt, der er på alle de dagsordensættende musikmediers læber. Christine and the Queens blev født i London, da hun som helt ung begyndte at optræde med Prince og Michael Jacksons covernumre på en drag queen klub.

I år er hun sprunget ud som korthårede Chris, som folder sig ud på det kommende panseksuelle og androgyne frigørelsesalbum ’Chris’, der indtil videre kandiderer til årets absolut bedste dansealbum og musikalske følelsesudbrud. Christine and the Queens træder i karismatisk karakter som en moderne kultfigur på de første singler, der er sluppet ud, så vi kan vist godt glæde os til årets ultimative poptransformation i albumform.

KLASSISK

Leonidas Kavakos. Koncerthuset. 20. og 21. september

Koncertsalen er det sidste sted, vi mennesker har tilbage, hvor vi stadig kan opleve et meningsfuldt fællesskab.

»En kommunion« kalder Leonidas Kavakos det faktisk, når han taler om, hvad en koncert er. Den græske violinist, der er vor tids helt store på det klassiske strygeinstrument, er ikke bange for at anslå religiøse og filosofiske overtoner. For ham er musikken mere end uforpligtende underholdning.

Siden han blev tildelt sidste års Sonning-musikpris, har han flere gange fundet vej til Koncerthuset i DR-Byen, og denne gang kommer han for at musicere med den finske mesterdirigent Jukka-Pekka Saraste.

DR SymfoniOrkestret spiller Tjajkovskijs følelsesmættede ’Pathétique-symfoni’. Kavakos er solist i Stravinskijs violinkoncert. Det bør man ikke gå glip af. Det er denne her violinist, vi kommer til at fortælle vores børnebørn om.

BØGER

Torben Ulrich: Et vækkeur i Cecil Taylors flygel. Udkommer 21. september

Håret er langt, skægget ligeså. Han bor i San Francisco, hippiebyen over alle hippiebyer, og blev født for snart halvfems år siden og var i mange år tennisspiller på topplan – og jazzkritiker. Navnet er selvfølgelig Torben Ulrich. Han har tidligere udgivet ’Terninger, tonefald’ (2005) og ’Stilhedens cymbaler’ (2007).

I næste uge kommer ’Et vækkeur i Cecil Taylors flygel – tekster om jazz 1945-2005’, og her vil man kunne forvisse sig om, at Ulrich var lige så god til at formidle sine jazzoplevelser som til smash og baghånd på tennisbanen.

TV

Maniac, Netflix. Premiere 21. september

Først fik vi skandinaver hele verden til at begejstres over fænomenet ’nordic noir’. Så flyttede nordmændene med ’Skam’ tv-serien til et nyt niveau med hensyn til autenticitet og nærvær.

Nu har amerikanerne så versioneret den norske serie ’Maniac’, der handler om to mennesker, som render ind i hinanden i forbindelse med et medicinsk forsøg, noget psykofarmaka-halløj.

Den ene er en permanent samspilsramt kvinde med sønderslåede relationer til den nærmeste familie, den anden en overklassedreng med et såkaldt ’vanskeligt sind’. Så de er friske på at prøve en ny slags pille, der angiveligt kan forvandle mismodets vinter til sommer a la dette års.

De to roller spilles af Emma Stone og Jonah Hill, begge fremragende yngre kræfter. Genren er dark comedy.

FILM

BlacKKKlansman. Instr. Spike Lee. Biografpremiere 20. september

Spike Lee fik et flot comeback i Cannes med en overraskende og på mange måder sort komedie om en funky fætter, der infiltrerer Ku Klux Klan. Til sine hvide politikollegers forbløffelse.

Kilde: UIP

Det er i øvrigt en autentisk historie.

TEATER

Aladdin. Instr.: Christian Lollike. Skuespilhuset. Premiere 21. september

Christian Lollike lavede en genial opsætning af Holbergs ’Erasmus Montanus’ på Aarhus Teater sidste år.

Nu er det spændende, om det også vil lykkes ham at få pustet noget nutidig ånd ind i Oehlenschlägers ’Aladdin’ (1805).

Alvin Olid Bursøe spiller titelrollen.