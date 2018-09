10 år efter auktionsstunt: Damien Hirsts værker er styrtdykket i værdi I 2008 solgte Damien Hirst værker for over en milliard kroner på den største auktion for en enkelt kunstner nogensinde. Nu ligner det, at køberne har svært ved at tjene deres penge igen.

Da britiske Damien Hirst i 2008 satte sig for at sælge 223 af sine værker på en auktion med navnet 'Beautiful Inside My Head Forever', skrev han på mange måder historie.

De 223 værker indbragte sammenlagt 201 millioner dollars (1,25 mia. kroner), hvilket er det højeste beløb nogensinde indbragt på en auktion, hvor kun en enkelt kunstners værker var til salg.

Samtidig begyndte auktionen 15. september 2008, blot få timer efter den amerikanske bank Lehman Brothers erklærede sig konkurs, og auktionsrekorden blev dermed sat samme dag, som finanskrisen startede.

Som en mystisk forbandelse ligner det imidlertid, at finanskrakket har valgt at ramme Damien Hirsts kunst fra auktionen. Mediet Artnet har nemlig kigget på, hvad værkerne fra auktionen sidenhen er blevet solgt for på andre auktioner, og resultatet er ikke opmuntrende.

De 19 værker, som Artnet mener er blevet solgt sidenhen, har sammenlagt indbragt 2,9 millioner dollars (18,6 mio. kroner) mindre, end hvad de i sin tid blev købt for. Kun malerisamlingen 'Caprica 6 (in 6 parts)' er blevet solgt videre for et højere beløb, end det blev købt for i 2008. 11 af de 19 kunstværker blev solgt med tab på over 40 procent.

I 2008 blev kunstværkerne købt for 8,1 millioner dollars (51,6 mio. kroner), men de er solgt videre for i alt 5,2 millioner dollars (33 mio. kroner).

Man skal dog ikke frygte, at 53-årige Damien Hirst lider nogen form for økonomisk overlast. I 2010 blev han af avisen The Sunday Times kåret til at være Storbritanniens rigeste levende kunstner med en formue på over 2 milliarder kroner. Ligeledes har briten hvert år siden 'Beautiful Inside My Head Forever' i 2008 solgt værker for mellem 118 og 204 millioner kroner ifølge Artnet.