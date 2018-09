Svend Brinkmann: Vi skal være varsomme med at overdramatisere stressepidemien

I min barndom hørte man sjældent nogen tale om stress. Man kunne ’have nerver’ eller måske endda være ’neurotisk’, men der var ingen stresscoaches eller avishistorier om de stressede danskere.

I dag kan man ikke længere være neurotisk – for videnskaben har stort set har forladt begrebet – men man kan være stresset, gå ned med stress, have posttraumatisk stress, blive certificeret stressbehandler og meget mere.

Stress er kommet på alles læber, og hver gang der kommer en ny undersøgelse af forekomsten af dette uvæsen, bliver det tilsyneladende værre. En meget omtalt undersøgelse fra Den Nationale Sundhedsprofil viste således tidligere på året, at det nu er hele 25 procent af befolkningen, der har »højt stressniveau«, mens det for kvinder i aldersgruppen 16-24 år er mere end 40 procent!

For nylig manede arbejdsmiljøforsker Tage Søndergård Kristensen dog til besindighed i denne avis ved at kritisere selve ideen om en stressepidemi. Stik imod den almindelige opinion konkluderede han, at Danmark er blandt de bedste lande »hvad angår lykke, jobtilfredshed, arbejdsglæde, engagement og lav stress«.

Det er et modigt indspil i en debat, som er sensitiv for mange, der er sygemeldt eller pensioneret på grund af langvarig stress. Men jeg mener, at Kristensen har en vigtig pointe. Han har for eksempel ret i, at de 25 procent med højt stressniveau i Den Nationale Sundhedsprofil er et temmelig arbitrært tal, der er fremkommet ved at tage udgangspunkt i undersøgelsen fra 2010, hvor man simpelthen besluttede, at et »højt stressniveau« er det, som 20 procent af de mest stressede havde.

Jeg har selv gennem mange år været interesseret i, hvordan måden, hvorpå vi taler om stress, er med til at sygeliggøre nogle af de problematiske fænomener, der kan knytte sig til moderne menneskers arbejdsliv: utryghed, grænseløshed, omstruktureringer og evige reformer, ensomhed samt almindelig travlhed bliver for let fortolket udtryk for psykisk lidelse eller personlig uformåen, når de filtreres gennem stressdiskursen.

Hvis ikke vi har en stressepidemi, så har vi nok en epidemi af individualisering, og det er konsekvenserne af den, som sygeliggøres i disse år

Løsningen bliver så ofte individuel terapi, mindfulness eller stresscoaching på bekostning af kollektive analyser og løsninger. Som Stefan Hermann og Jens Erik Kristensen hævdede for mere end ti år siden, så er stress blevet den moderne, individualiserede strejkeform. Hvor man før i tiden strejkede kollektivt, når der var utilfredshed med arbejdsforholdene, gør man det i dag individuelt ved »at gå ned med stress«.

Endvidere knytter stressdiskursen sig til det, som psykiateren Arthur Barsky har kaldt sundhedens paradoks: På trods af de lægevidenskabelige fremskridt oplever befolkningen flere og flere symptomer. Barsky mener, at den negative overoptagethed og selvmonitorering af personlig sundhed i sig selv kan være usund og skabe subjektivt ubehag, og så står hele behandlingsverdenen klar med interventioner.