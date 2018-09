Ugens kulturforbruger var ikke imponeret over 'Ditte og Louise'-filmen: »Det var meget noget med ældre kvinder og patter«

Musik

Pop og jazz

»Jeg er meget glad for popmusik. Jeg laver også selv musik, så jeg kan godt lide at høre nye sange og finde inspiration og få øjnene op for en ny måde at gøre tingene på. Så det er sjældent, jeg hører et nummer mange gange. Jeg vil gerne høre så mange sange som overhovedet muligt. Men jeg kan også godt lide at høre nogle gode gamle jazznumre med Louis Armstrong og Frank Sinatra. Det kan jeg slappe af til, jeg kan arbejde til det, og jeg kan høre det i toget, når jeg keder mig«.

Foto: Miklos Szabo

Teater

’Kærlighed ved første hik’ i Tivoli

»Vi kan godt lide at se musicals sammen, min mor og jeg. Vi har været inde at se ’Dirty Dancing’ på Det Ny Teater. Senest var vi i Tivoli, hvor vi så Kim Larsen-musicalen ’Midt om natten’. Den var god nok, men det var ikke min favorit. Man er da vokset lidt op med Kim Larsen, men ikke lige så meget som éns forældre. Så jeg var lidt skeptisk omkring det, og det virkede, som om de prøvede at få alle hans sange med og så lave en historie ud fra det. Det var også noget med, at Kim Larsen ikke engang selv var mødt op til forestillingen. Men jeg kan godt lide musicals med min mor – det er også hende, der plejer at booke billetter. I morgen skal vi faktisk ind at se ’Kærlighed ved første hik’-musicalen i Tivoli«.

Film

’Ditte og Louise’

»Jeg var i biografen i mandags for at se ’Ditte og Louise’. Jeg synes ikke, den var rigtig god. Men jeg tror bare, det ikke er min humor. Det var meget noget med ældre kvinder og patter. Og slutningen manglede lidt, den blev ikke rundet ordentligt af«.

Bøger

Dan Brown: ’Da Vinci Mysteriet’

»Jeg har lige læst ’Da Vinci Mysteriet’. Den var meget god, men jeg er ikke en, der læser så meget. Det var mest, fordi min mor gerne ville have, at jeg skulle læse lidt, da vi var på sommerferie, i stedet for at sidde med min telefon hele tiden«.

Foto: Per Lange

Koncerter

Lukas Graham i Royal Arena

»Generelt kan jeg godt lide at gå til koncert og høre musik og bare chille. Men jeg tror faktisk aldrig, jeg har brugt mine egne penge på en koncertbillet. Jeg er altid blevet inviteret. Men i mandags bestilte jeg min allerførste koncertbillet nogensinde. Så den første koncert, som jeg selv har valgt at bruge penge på, bliver med Lukas Graham, der kommer med et show i Royal Arena i januar«.

Tv

Dokumentarer på DR K

»Tv ser jeg stort set aldrig. Men en gang imellem kan jeg faktisk godt lide at se gamle dokumentarer om kendte mennesker fra gamle dage på DR K. Det kunne være om Dirch Passer for eksempel. Det er meget spændende. Serier kan jeg heller ikke tage mig sammen til at se. Jeg bliver aldrig fanget nok, når jeg prøver, og jeg har nok heller ikke rigtig tid. Til gengæld ser jeg alt på YouTube, fordi det er mit arbejde og vigtigt, at jeg følger med. Jeg tror, jeg følger alle, der overhovedet er. I hvert fald på dansk YouTube«.

Radio og podcast

’Bæltestedet’ på Radio24syv

»Det er meget sjældent, jeg hører radio. Af podcasts kan jeg nogle gange finde på at sætte ’Bæltestedet’ med Jan Elhøj og Simon Jul på. Det er ikke forfærdelig meget, jeg har hørt af det, men det er sjovt at lytte til dem, når de sidder og fjoller lidt og hygger og snakker om forskellige emner«.