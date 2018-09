»Det minder jo om en Madonna-turné«: Kom helt tæt på Michelle Obama. Prisen er 19.000 kroner

Tænk nu godt efter. Hvilken forfatter ville du betale en formue for at møde? Vi taler om 19.000 kr. for et enkelt arrangement. Lidt pebret, javist, men prisen sikrer, at du bliver en af de særligt udvalgte, der får plads på første række og får lov til at røre ved forfatteren. Hilse på, faktisk, i en såkaldt meetand greet-package.

Det får hovedparten af de andre tilskuere ikke mulighed for, selv om nogle af dem har betalt 8.000 kr. for at sidde særlig tæt på forfatteren (de sidder på femte række), og det kommer jo slet ikke på tale for den store flok, der sidder så langt oppe under taget, at de nok skal have kikkert med for at se berømtheden. De bliver sluppet ind for under 200 kr.

Nej, det er ikke en dansk forfatter. Vi taler om kvinden, nogen drømmer om at se som amerikansk præsident: Michelle Obama.

Barack Obamas populære hustru har skrevet sine erindringer, og lanceringen af bogen kommer til at ligne noget fra den hotteste del af amerikansk popkultur. Lanceringen har taget pippet fra ellers erfarne litterære agenter. »Det minder jo om en Madonna-turné«, som en af agenterne sagde til The New York Times.

Sammenligningen er ikke helt i skoven. Michelle Obama besøger ti større amerikanske byer med sit bogshow. Hun lægger ud i Chicago, hvor hun og Barack boede, før de flyttede ind i Det Hvide Hus. I Chicago optræder hun på den sædvanlige hjemmebane for byens NBA-stolthed, Chicago Bulls. Arenaen kan rumme 23.500 tilskuere. Ifølge Entertainment Weekly gik billetterne som varmt brød i løbet af et par timer.

Michelle Obama er på farten i en måned for at promovere sin bog. Turneen begynder på udgivelsesdagen, 13. november. Titlen er ’Becoming’. Turen slutter i Barclays Center i Brooklyn, hvor de har plads til 19.000 tilskuere. Forinden har Obama besøgt blandt andre Philadelphia, Boston, San Jose, Dallas, Washington, Detroit og Denver.

Michelle Obama rider på en bølge af succes og drager snart på rockstjerneturné for at promovere sin bog, ’Becoming’.

Overstråler Hillary

Da Hillary Clinton promoverede sin bog ’What Happened’ sidste år, rundede hun også Chicago og Washington. Hendes road show var ikke i nærheden af Obamas. I Chicago var der plads til 3.875. I Washington cirka det halve.

Det er uklart, hvad Michelle Obama har fået i forskud for sin erindringsbog, men at dømme efter lanceringen er beløbet tårnhøjt selv efter amerikanske forhold. Alle pengene går dog ikke til turnéarrangøren og forfatteren. 10 pct. af indtægterne ved hvert af de ti arrangementer bliver givet til lokale velgørenhedsformål.

På de sociale medier har Michelle Obamas rockstjerneturné vakt en del opmærksomhed hos de danske forfattere. Det kan man sådan set godt forstå. Det er ikke ligefrem den slags betingelser, de får, når de lancerer en ny bog. Eksempelvis er det helt usædvanligt, at Leonora Christina Skov har kunnet være på en næsten ubrudt foredragsturné om sin selvbiografiske roman ’Den der lever stille’, siden den udkom i begyndelsen af januar. Resten af året har hun stadig godt 30 arrangementer, som sikrer fyldte sale, når hun kommer. I øvrigt fortsætter hun sin turné et stykke ind i 2019.