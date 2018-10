Overblik: I dag falder dommen over 'Kulturprofilen'. Her er alt, du har brug for at vide

Det 19. medlem

Ifølge en række kvinders udsagn, yndede Jean-Claude Arnault at kalde sig det 19. medlem af akademiet.

Indtil november sidste år var der ikke mange, der gik op i, hvem der sad i Det Svenske Akademi. Det var en lukket forsamling, hvor medlemmerne sad på livstid. Alt var hemmeligt. I det litterære miljø var man ikke meget for at lægge sig ud med forsamlingen, for i løbet af et år kommer der rigtig mange penge i form af stipendier, priser og støtte. Alene i foråret 2018 har man uddelt penge til mere end 50 personer. I alt adskillige millioner kroner. De største beløb har været på 400.000 og 200.000 kr. per person.

Offentligheden har ingen indsigt i, hvordan Akademiet udvælger sine modtagere af priser og stipendier. Diskussionerne om valget af nobelpristager bliver offentliggjort med 50 års forsinkelse, og der findes heller ikke en åben proces, hvor offentligheden kan se, hvilke forfattere, der er i spil til prisen.

De seneste måneders storm mod akademiet hænger derfor ikke kun på #metoo-bevægelsens globale succes. Sagen om akademiets forbindelser til Jean-Claude Arnault har været brugt som en anledning til at råbe på modernisering af institutionen, som har eksisteret siden 1786.

Foreløbig har stormen imidlertid betydet, at Det Svenske Akademi ikke længere har 18 medlemmer. Fire har trukket sig ud, og fire deltager i øjeblikket ikke i arbejdet. Dermed er der kun 10 tilbage. For at indvælge nye medlemmer og for at kunne uddele en nobelpris skal der være 12, men en revision af vedtægterne har netop åbnet for, at den svenske konge kan give dispensation, så de tilbageværende eventuelt kan indvælge nye medlemmer.

Tilbage står imidlertid et akademi, som blev revet midt over. Et mindretal ville ekskludere Katarina Frostenson. Et flertal var imod. Den daværende permanente sekretær Sara Danius tilhørte det, nogen ser som moderniseringsfløjen. Hun måtte trække sig, da den modsatte fløj med den tidligere permante sekretær Horace Engdahl udtrykte mistillid til hende som talsmand.

Akademiet står pjusket og afpillet tilbage, men som Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg har sagt, så er det som regel dem, der bliver siddende på stolene, der vinder til sidst.