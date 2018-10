Da Kim Skotte var på værtshus med Kim Larsen: »Jeg er dødhamrende træt af ordet 'racisme'. Det har ikke en skid med racisme at gøre. Det handler om kultursammenstød«

Fakta: Sangene fra Glemmebogen

Med Kim Larsens egne ord

'Den første gang jeg så dig' - »Det var Panik-Ole fra Højskolen, der i sin tid sad og sang den på svensk. Jeg har altid haft lyst til at skiftet beatet fra 3/4 til 4/4 og synge den på dansk. Så jeg har faktisk voldtaget den med en kraftigt fri oversættelse«.

'Så længe skuden kan gå' - »Svensk igen. På dansk tilhørte den Kjeld Ingrisch sammen med 'To pilsnere i en snor'. Dén ville jeg ikke røre, men 'Skuden' kunne jeg se en åbning i. Otto Leisner har oversat den«.

'Lut og Fløjte' - »»Da hun spillede på hans fløjte/ og han på hendes lut«. Elegant fremstilling af en mand og dame. Noget mere elegant end i disse pornografiske tider. Dengang kunne man antydningens kunst. Det var meget mere erotisk på den måde«.

'Sonnyboy' - »Dén var jeg bange for. Den var jo Dirchs. Men så alligevel engang da jeg skulle lave en revyvise til Dirch, fik han mig til at komme ud, så han kunne lære min diktion. Nu har jeg 21 år efter lært mig hans diktion. Et diktionsbytte. Postmortem for hans vedkommende. Men jeg har lagt afstand til den. Jeg har ikke skullet være sjov«.

'Det var en lørdag aften' - »Både i 3/4 og shuffle ligger der de trioler, som Fats Domino lavede 'Blueberry Hill' på. Jeg kan godt li' at tage en 3/4 og lave den om til en shuffle. Der forråder man ikke melodien. Arrangementet? Det er ligesom, når man ser en kvinde man er vant til at se i træsko og uden makeup pludselig dukke op i hælesko og kjole - WHAT!? Er det sådan, hun ser ud!«.

'Adolf' - »Den stammer fra en antikvarisk bog med skillingsviser, min mor kom hjem med, da jeg var 10 år. Min mor var en rigtig bogorm. Jeg synes, den var skæg. Skillingsviserne var jo den tids Ekstra Blad. Mord og død! Mord og død! Jeg var i sin tid gul spejder og gjorde på festaftener stor lykke, når jeg optrådte med den. Men på pladen som alle vittigheder bliver man hurtigt lidt træt af den«.

'Jeg plukker fløjlsgræs' - »Jeg ved ikke, hvem der har lavet den. Men den er smuk som en middelaldervise. Jeg plukker fløjelsgræs, mandsmod og jomfrusko. Er der planter, der hedder det? Der var et vers mere. Det er i virkeligheden en kvinde, der synger og verset var noget med en ridder, der kommer og henter mig. Synger jeg det vers, tror folk jeg er homo, tænkte jeg. Det ville jeg sgu ikke have siddende på mig. Så det strøg jeg. Men den var også for lang. Melodien er ren Beatles«.

'Mandalay' - »Det var den anden sang, jeg var bange for. Fordi vi har Mogens Wieths udgave. Den med Four Jacks har aldrig sagt mig noget. Jeg hørte den som student. »Kom igen til Mandalay«. Var det noget med den der badeanstalt nede ved Greve? Men så hørte jeg den med Mogens Wieth, og tænkte »Nåeeh, er det dén længsel, det handler om!« Vi brugte 4/4 og breakrytmer. Det er den, jeg er gladest for på pladen«.

'Spindevisen' - »Det er jo 'Ditte Menneskebarn'. Herman D. Koppel har lavet musikken og Martin Andersen Nexø selv havde lavet teksten. Her er vi i mestrenes hænder. Det er en fantastisk melodi. Vi skar dog lidt i den. Vi vil jo gerne lave pop, ik'?«.

'I dit korte liv' - »Fantastisk tekst og melodi af PH og Kai Normann Andersen. Liva Weels version var formidabel. Hun synger den så tårerne triller, men når hun kommer til omkvædet, begynder den at slæbe. Så jeg lavede omkvædet om til en shuffle. Det synes jeg godt, man kunne. Man skal grundlæggende respektere melodierne. Jeg synes Lars H.U.G. gjorde det godt på 'Kopy', men når jeg hører alternative harmonier til 'I skovens dybe stille ro', så får jeg det altså skidt!«.

'Engang var jeg vidunderbarn' - »Da Poul Bruun og jeg havde indspillet sidste sang til 'Værsgo' tog jeg cyklen og tog hjem til Rømersgade, hvor jeg boede på det tidspunkt og gik på Reimars Kælder. Dengang gik jeg ikke så tit på værtshus, men jeg syntes, jeg havde fortjent en fyraftensbajer. Eller måske tre Elephanter. På det halvtomme værtshus sad en klaverbokser, Magnus fra Helsingør, og spillede 'Vidunderbarn'. »Den skulle have været med!« tænkte jeg. Det er den så kommet nu. Den er lige ved at kamme over, men jeg synes den holder«.

'På Griffenfelds kapel' - »Den hedder i virkeligheden 'I Helligåndshuset mens det regner'. En Jæger-vise. Igen Panik-Ole. Når Frank Jæger var bedst, kunne han sige det, der ikke kan siges. Det er jo, hvad al poesi går ud på. Jeg synes ikke, der er nogle digtere, der helt når Frank Jæger herhjemme. Digte, der ikke rimer, siger mig sjældent særlig meget. Det bliver nemt meget akademisk og fortænkt. Romaner må godt være intellektuelle. De må godt være maskuline og kraftfulde som billedhuggeri, men poesi, synes jeg, skal have noget af kvindens lethed og ynde«.

'ABC-visen' - »At lave en parafrase over alfabetet og gøre det til en levnedsbeskrivelse er en god idé. Den var for lang, men man kan jo ikke sådan skære i alfabetet. Så vi måtte lade timing være timing«.

'Kys mig godnat' - »'Havnen' med Osvald Helmuth ville jeg aldrig turde røre, men 'Kys mig godnat' synes jeg ikke, han var så heldig med. Det var vores turné-booker Jørn Ørn fra Danartist, der insisterede på at vi skulle give den et dyt: »dugvåde kviste/ lader de sidste/ solstråler briste/ perlebesat/ varsomt violen/ glatter på kjolen/ hvisker til solen/ kys mig godnat«. Det er eddermame godt!«.

