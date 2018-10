»Kødpølsefedtet dryppede ned ad huset, det var så vildt«: Lydmor og lysmand rystet af pølse-kunst med Auschwitz-ofre

Musik

Highasakite: ’Silent Treatment’

»Mit nye album er blevet til på en periode over tre år, og i den tid har jeg hørt meget musik. Jeg kan ikke fremhæve et bestemt album som formende, men jeg kan anbefale et! Highasakites ’Silent Treatment’ er noget af det smukkeste og mest gennemførte, der er lavet. Jeg opsøgte dem i Norge og lavede faktisk meget af min musik med trommeslageren fra bandet, det var vildt«.

Teater

’Bisse Iscenesat’ på Betty Nansen

»Jeg så ’Bisse Iscenesat’ på Betty Nansen i lørdags, FAN-TAS-TISK. Jeg er blevet kæmpefan af Bisse nu. Det var så smukt og ærligt og kunstnerisk at deltage i«.

Foto: Catrine Zorn

Film

Yvan Attal: ’Ordets Magt’

»Jeg så en totalt ’run of the mill’ indiefilm sidste uge, ’Ordets Magt’. Den handler om den unge jurastuderende Neïla, som får en racistisk underviser. Når man ser en totalt overfladisk feelgood-film, bliver man glad på en snack-agtig måde, men når man ser en feelgood indiefilm, er det som et stykke hjemmelavet groft rugbrød, lunt og med en masse kerner«.

Bøger

Fjodor Dostojevskij: ’Idioten’

»Lige nu læser jeg ’Idioten’ af Dostojevskij og er rimelig på halen over ham. Jeg havde taget den frem, fordi jeg ville læse den hen over efteråret. Men efter halvanden uge er jeg allerede over halvvejs. Det er en fucking ’pageturner’! Det havde jeg ikke regnet med, at russiske intriger fra 1800-tallet kunne gøre«.

Koncerter

Null + Void på Reberbahn Festival

»Jeg så Null + Void for nylig. Han spiller noget rigtig lækkert elektronisk musik. Jeg stod oppe foran og ravede helt vildt, jeg gad ikke snakke med nogen«.

TV-serier

’Twin Peaks’

»Jeg overvejer at gense ’Twin Peaks’ fra start, fordi den nye er så forrygende. Det virker, som om David Lynch har udviklet sig. Det er bare dejligt at se nogen vende tilbage noget, ikke for at tjene hurtige penge, men for at udvikle konceptet. Jeg tror faktisk, jeg synes, dele af den nye sæson er bedre end de gamle, selv om jeg ved, man kan blive ’lynchet’ for at sige sådan noget«.

Foto: Suzanne Tenner/SHOWTIME/Foto: Suzanne Tenner / Showtime

Podcast

’Drifter’s Sympathy’

»Når vi er på turne, hører jeg tit podcast på hotellet om aftenen. Med podcast er det, som om der sidder nogen ved siden af mig og hygger. ’Drifter’s Sympathy’ er en podcast med sådan en rigtig ’Duuude-agtig’ vært, der bare sidder og fortæller gamle røverhistorier om dengang, dette eller hint ukendte syreband var i studiet og indspille. Han er en vanvittig historiefortæller!«.

Museum

Pope.L på Whitney Museum i New York

»Sidste år var bandet i New York en kort tur. Det havde været en hård start, og jeg havde både jetlag og voldsomme menstruationssmerter. Men så sidste dag tog jeg og lysmanden på Whitney Museum. Kunstneren Pope.L havde udstillet et lille hus i foyeren. Det var plettet, men da man så kom tættere på, fandt man ud af, at prikkerne var kødpølser hængt op med søm.

På hvert stykke pølse var et sort-hvidt billede af et menneske, der havde mistet livet i Auschwitz. Kødpølsefedtet dryppede ned ad huset, det var så vildt, og intet skulle forklares. Det sidder stadig i kroppen på mig. Hvis jeg kunne lave noget musik, der kunne gøre det samme, havde jeg vundet«.