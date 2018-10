Hvorfor føler vi trang til at gå på gaden, når en stor personlighed som Kim Larsen dør?

Foto: Privatfoto

»Kim Larsen har altid været et kulturelt samlingspunkt, og de fleste har været i berøring med hans musik. Når folk går på gaden for at sørge, er det en måde at udtrykke sin taknemmelighed på, da mange har haft hans sange med sig gennem livet«.

»Til gengæld er der ikke ret mange af os, der kan sige, at vi har kendt ham personligt, selv om vi nu offentligt udtrykker vores sorg. Der er sket en udvikling fra at bære sorgen i slægten eller i familien til, at den er blevet mere individuel«.

»Sorgen er også blevet mere ensom, og derfor kan man have behov for at gå ud og være fælles om at forholde sig til Kim Larsens død. Det betyder, at man kan få lov til at dele det at sørge generelt med andre mennesker. Folk kan have mange forskellige grunde til at gå på gaden. Det er ikke bare Kim Larsen som sådan, det kan også være folks egne livshistorier, som bliver bragt i spil her: at man kan få lov til at være ked af det, udtrykke sin sorg og bære den sammen med andre, tror jeg, der er behov for«.

»Optoget kan også være en kulturel reaktion på, at tingene går for stærkt mange gange. Vi har brug for at dvæle ved noget, og det kan vi nu«.