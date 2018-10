Kim Larsen bliver mindet ved stort show på Rådhuspladsen DR's mindeshow til musiker Kim Larsen, der døde søndag, bliver afholdt på Rådhuspladsen i København.

Det bliver muligt for alle Kim Larsen-fans at få sagt farvel til den folkekære spillemand, når DR på søndag holder et stort mindeshow.

Således lægger Rådhuspladsen i København scene til, når en række kendte danske musikere vil synge nogle af Larsens hits. Samtidig optages koncerten, og den sendes direkte på DR1 klokken 19.30-21, så alle kan høre med, skriver DR.

Beslutningen om at afholde showet på Rådhuspladsen blev taget, da DR oplevede stor interesse for showet.

»Først var planen, at vi ville holde en mindekoncert i DR Byens store tv-studie, Studie 5, men vi modtog så positiv en respons på den udmelding fra alle mulige mennesker, der gerne ville have mulighed for at deltage og sige ordentligt farvel til Kim Larsen«, siger DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, til DR.

»Derfor har vi besluttet, at vi i stedet holder mindekoncerten på Rådhuspladsen i København. Det er der, hvor vi er vant til at hylde vores helte - og det må man sige, Kim Larsen har været, tilføjer han.

Showet får titlen 'Som et strejf af en dråbe – Danmark synger farvel til Kim Larsen'.

DR arbejder nu på at finde ud af, hvem der skal spille til koncerten. Det er dog allerede besluttet, at Mads Steffensen bliver vært for showet.

Kim Larsen døde søndag i en alder af 72 år. Han havde i længere tid kæmpet mod prostatakræft.

