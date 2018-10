Hyldest fra de nærmeste: »Kære Kim, jeg er så ked af, at du ikke ringer til mig mere« Kim Larsen døde søndag morgen omgivet af sin nærmeste familie. Siden har tusindvis af danskere hyldet ham på sociale medier, og Politiken har samlet nogle af reaktionerne fra musikerens nærmeste.

Kim Larsen skråler ikke længere.

Søndag morgen gik han bort i en alder af 72 år, og i den sidste stund var han omgivet af sin kone Liselotte samt sine seks børn: Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui.

Efterfølgende har tusindvis af både kendte og ukendte danskere hyldet musikeren på sociale medier.

Politiken har samlet et par reaktioner fra Kim Larsens nærmeste. Læs dem herunder.

»Han lærte mig vigtigheden af at gøre sig umage«

Sønnen Sylvester Larsen skriver i et opslag på Facebook:

»Min far kunne være stejl, uforsonlig, voldsomt opfarende og havde ofte svært ved at indrømme egne fejl, mens han fremhævede dem hos andre. Nej, han var langt fra perfekt den gamle. Men hvor jeg dog elskede ham«.

»Han lærte mig noget af det vigtigste, en forælder kan lære sit barn. Nemlig at have blik for det åndelige i tilværelsen og at sætte spørgmålstegn ved autoriteter og den herskende tidsånd. Han lærte mig vigtigheden af at gøre sig umage«.

Musikeren Franz Beckerlee, der var guitarist i rockgruppen Gasolin med Kim Larsen som frontfigur, skriver:

»Jeg håber, at når det bli'r min tur til at drage afsted, at vi kan mødes hinsides og udveksle en masse frisk sladder«, og pointerer:

»I can't wait to see you«.

Søndag formiddag var Jørn Jeppesen afsender på den triste besked, at Kim Larsen var død efter længere tids sygdom. Han har siden 2001 været manager for musikeren, senere blev han også guitarist i Kim Larsen & Kjukken. Han skriver:

»Kære Kim, jeg er så ked af, at du ikke ringer til mig mere. Jeg er ked af, at vi aldrig mere skal drikke portvin ved dit køkkenbord, mens vi ordner butikken og verdenssituationen. Og virkeligt ked af, at vi ikke skal ud og spille flere koncerter med bandet og alle dine fantastiske sange«.

Jens Langhorn, trommeslager i Kim Larsen & Kjukken siden 2005, ændrede i går sit coverbillede på Facebook til minde om den folkekære musiker.

Læs Erik Jensens nekrolog herunder: