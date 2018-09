Nekrolog: Kim Larsen er død. Og i resten af vores liv er det op til os at glæde os over, at han brugte sit liv på at forsyne os med musik Kim Larsen var popsanger, ikke kunstner, understregede han igen og igen. Og selv når kritikerne syntes, han blev for folkelig, blev han bare irriteret - og endnu mere folkelig, skriver Erik Jensen i denne nekrolog over danmarkshistoriens mest populære kunstner, der er død, 72 år.

