Fra Kim Larsens hjemmebane: Klokken 13.56 spillede klokkenist Lars Sømod fra Vor Frelsers Kirke 'Om lidt' ud over byen Kim Larsen er død. Den mest samlende kraft ud over dronningen, som én noterer. Så samlende, at klokkenisten i Vor Frelser Kirke i København spillede hans sange ud over byen på dagen, hvor sangeren døde.

Klokken 12.38 søndag er Københavns Rådhusplads fyldt med motorcyklister i lædertøj, der holder kæft og har slukket deres maskiner.

Kim Larsen er død. Deltagerne i Distinguished Gentleman's Ride holder et minuts stilhed, inden de igen starter motorerne g kører videre.

Turisterne flakker gennem byen, uforstående over vægten af søndag 30. september, 2018. I blæsten gennem Farvergade og Kompagnistræde, under den stejlende Absalon på Højbro Plads og over Knippelsbro, hvorfra man kan se et flag på Havnegade, der har viklet sig om stangen, så det forekommer at stå på halv.

Klokken 13.28 står organist og klokkenist Lars Sømod fra Vor Frelsers Kirke på Christianshavn bøjet over kopimaskinen på sit kontor.

»Det skal nok være noget stille«, siger han.

Han er ved at finde de rigtige Kim Larsen sange at spille ud over byen fra tårnets top.

»Jeg spiller tit 'Om lidt' på orgelet til begravelser. Den er også kommet med i tillægget til 'Den danske salmebog'«, siger han.

Han har allerede kopieret den. Finder 'Papirsklip'. Vil også gerne have 'Masser af succes' og 'Hvad gør vi nu, lille du?'.

»Kim Larsen og Gasolin', det er jo lyden af min barndom. Eller nok mere lyden af mine lillebrødres barndom i virkeligheden. Jeg var mere til Mozart. Men det er jo Kim Larsen. Man kan ikke benægte hans meget stærke melodiske evne«, siger Lars Sømod og går i sine smalle organistsko op af trappen mod klokkespillet.

13.56 klinger 'Om lidt' ud over byen.

Så 'Masser af succes'.

Foto: Emma Sejersen

Der samler sig en gruppe af turister uden for det lille glasbur, Lars Sømod sidder i, når han spiller.

En ældre herre i støvfrakke tager det på sig at forklare turisterne, hvorfor de danske tårngængere bliver rørt. Hvorfor sangene har prægnans i det hele taget og lige nu i særdeleshed.

Klokkenisten spiller 'Papirsklip' og 'Hvad gør vi nu, lille du?'.

»Skal vi ikke også have en salme?«, spørger han retorisk.

Han spiller 'Dejlig er jorden'.

De gamles fædrelandssange

Organisten fortæller, at der i forbindelse med Christianshavns 400-års jubilæum blev afholdt et stort fælles morgenbord. Der skulle synges én sang, der kunne indkapsle hele Christianshavn.

Den sang var 'Christianshavns kanal' med afslutningsverset:

»venner, når jeg dør så ta min aske

og put den i en tom tom flaske

slå proppen i og send mig af som flaskepost

imens I drikker jer en stille most

skibet hedder Christianshavns kanal

skibet hedder Christianshavns kanal«.

»De gamle herude, ser det som deres fædrelandssange«, siger Lars Sømod.

Han sender os videre over på værtshuset Stærkodder, der ligger ned til kanalen.

Her kommer mange af de gamle christianshavnere.

Klokken 14.20 bestiller vi en fynsk øl af bartenderen, der siger, at de ingen kommentarer har om Kim Larsen.

»Han passede jo ind i alle sammenhænge. Begravelse, fødselsdag, barnedåb. Han var der bare. Jeg har for nylig været til begravelse, hvor vi sang 'Om lidt'«, siger han straks efter.

Udenfor sidder Michael Borring Andersen med sin kasket på sned og en lille fadøl.

Foto: Emma Sejersen

»Det er den mest samlende kraft i Danmark efter dronningen, der er død«, opsummerer han lakonisk situationen.

Imens strømmer politi og brandvæsnet til kanalen. En mand er ved at dratte i. Flere gæster kommer ud fra værtshuset for at følge med.

Situationen bliver hurtigt håndteret. Det uden drama.