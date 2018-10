Mindet med bananer, bajere og blomster: Folk hylder Kim Larsen ved portræt på Christiania Mange mennesker har allerede været forbi det plankeværk ved Christiania, hvor Kim Larsens ansigt blev malet kort efter nyheden om hans død søndag.

Der ligger de så. En lille klase med fire bananer i, omgivet af blomster og buketter - roser, solsikker, lyng og enkelte hyacinter. Bananerne er også omgivet af dåsebajere, enkelte tomme, de fleste uåbnede, og så selvfølgelig cigaretter. Eller smøger, som Kim Larsen kaldte dem.

Der er en smøg oven på dåsen med Guld Tuborg, en smøg nede i blomsterbuketten med hvide roser og en smøg, der ligger alene og forladt på jorden. Bag den lille halvcirkel af gaver, hvoraf halvdelen ville ligne efterladenskaber fra en god fest, troner Kim Larsens velkendte ansigt med den brede mund, store ørering og den mørke sixpencekasket.

Kort efter at nyheden om sangerens død gik landet rundt søndag, blev et område af plankeværket på Prinsessegade langs Christiana ryddet for at gøre plads til et portræt af Kim Larsen. Den hurtigere ageren fra gadekunstnerne bag billedet og de mange folk, som både søndag og mandag har været forbi plankeværket, vidner om, hvilken status Kim Larsen nød i Danmark.

»Det er en utrolig flot gestus. Og så ligner det jo, selv om jeg nu synes, der mangler lidt furer i ansigtet, i forhold til hvordan vi husker ham«, griner Poul Anker Holm.

Sammen med sin kone, Kate Holm, er Poul Anker cyklet ud til det nymalede plankeværk for at vise deres taknemmelighed over for alt det, de mener, Kim Larsen har bidraget med.

»Der er snart sagt ikke nogen form for højtidelighed eller begivenhed i ens liv, hvor Kim Larsen ikke bidrager med en sang«, siger Kate Holm.

Da Poul Anker Holm var yngre, »i 1975 eller 1976, tror jeg nok«, skulle han sammen med sit band varme op for Gasolin', da bandet spillede i Græsted Hallen i Nordsjælland.

»Da vi kom ind backstage var der helt tykt af røg. 'Sæt jer ned og få en bajer', sagde de til os. Da vi fortalte Gasolin', at vi var opvarmningsbandet, forsikrede vi dem, at vi altså ikke spillede ligesom dem. Og så sagde Kim Larsen 'Hvorfor skulle I også det? Det er jo os, som er Gasolin'. Sådan var Kim Larsen jo. Både flabet, respektfuld og imødekommende«, fortæller Poul Anker Holm.

Ægteparret var for blot to måneder siden i Tivoli for at opleve Kim Larsen, og selv om de begge havde set ham blive hjulpet på scenen og var klar over, at han var syg, var det alligevel overraskende, da de i går hørte, hvad der var sket.

»Hvis man havde lukket øjnene i Tivoli og bare lyttet til den måde, Kim Larsen sang på den aften, så kunne det lige så godt have været for 30 år siden. Så friskt lød det. Derfor er det også lidt skræmmende, at han nu er væk«, siger Kate Holm.

Han ville synes om det her

»Årh mayn. Vi kan altså ikke gå forbi her. Det er selveste Kim Larsen!«, udbryder en smart gymnasieelev til sin ven.

De to fyre går i en stor bue rundt om den forsamling af mennesker, som enten tager billeder af Kim Larsen på plankeværket, eller som i deres egne tanker filosoferer lidt over, hvad det er for en herre, som er død.

Han fortjener at blive her. Besøgende ved maleriet

En rødhåret dame i løse leopardbukser lægger en buket roser, før hun snøftende tørrer sin næse og skynder sig væk.

Flere buschauffører og bilister drejer hovedet, når de kører forbi i svinget. En enkelt lastbil fra transportfirmaet 3x34 stopper op midt på vejen, så han kan tage billedet. Det samme gør en tømrer i en varevogn. Mange cyklister stopper op ligesom Kate og Poul Anker Holm.

Kim Larsens ansigtsudtryk er lidt svært at aflæse. Den højre mundvig peger let opad mod himlen, mens den venstre hænger lidt mere i selen. Lidt som med Mona Lisa. Man ved ikke helt, om den afbildede Larsen er tilfreds med lige pludselig at blomstre på et plankeværk langs den christianhavnske fristad.

»Det tror jeg nu, han ville synes meget godt om«, siger en dame på omkring 50 år til Politikens udsendte.

Damen ønsker ikke sit navn i avisen, men det er hende - som med en cigaret i sin egen hånd - gør os opmærksomme på, at der blandt øl og blomster også er placeret cigaretter for at ære Kim Larsen. Hun har selv lige tilføjet endnu en buket hvide blomster til samlingen.

»Min far døde på samme dato, og jeg er sikker på, han ville have syntes, det her var en god måde at mindes dem begge to på«, siger hun.