Svend Brinkmann: Når vi klamrer os til andre mennesker, skyldes det, at vi aldrig får styr på livet alene

Vi er skabt af skrøbelige relationer

Det er tilværelsens grundvilkår, at vi på den måde lever med en væren-mod-sorgen, med en hilsen til Heidegger. Der er ikke noget at gøre ved det. Det kan ikke laves om. Det er vitterlig prisen for kærlighed, som præsterne sommetider siger, når de trøster de efterladte. Og det giver ikke megen mening at spørge om, hvorvidt denne pris er værd at betale, for vi kan alligevel ikke lade være.

Blandt europæiske filosoffer er det især Emmanuel Lévinas, der har gjort bevidstheden om tabet af de andre til et hovedtema – i en kritisk diskussion med Heidegger. Heidegger ville bruge erkendelsen af døden til, at den enkelte skulle mande sig op og leve frit og autentisk. Lévinas ville heroverfor sige, at vi som mennesker er dømt til at være uautentiske – aldrig helt os selv – fordi vi er skabt af skrøbelige relationer, som uundgåeligt og uden undtagelse vil blive brudt.

Hvis tanken om, at livet også er en væren-mod-sorgen, skal være opbyggelig, så bør den helt banalt animere os til at være der for hinanden – og ikke bare for os selv. Der er hjælp at hente i litteraturen, for eksempel hos Vibse. Om ikke andet så dog til at forstå, at det er vores dybe afhængighed af de andre, der skaber alle de smukke fænomener i tilværelsen. Det er relationernes skrøbelighed, der gør, at vi har noget at passe på.

Uden det netværk af relationer, som udgør livets og selvets substans, ville alting være ligegyldigt og meningsløst. Vi klamrer os til disse relationer, fordi de har værdi, og de har værdi, fordi de en dag vil forsvinde.