I denne uge kan du iføre dig musikkens svar på en plaid eller hvirvle dig ind i drømmefremkaldende poptåger

Charli XCX & Troye Sivan: 1999

Slut-1990’erne er officielt blevet retro. Buffaloskoene og Spice Girls-æraen er allestedsnærværende i moden og nu også i popmusik. Den newzealandske YouTube-superstjerne Troye Sivan og den anarkistiske poptøs Charli XCX hylder Britney Spears, Michael Jackson og MTV på deres nye single, ’1999’. Charli XCX er kendt for at give popmusikken kant, og Troye Sivan er mere pæn og følsom i sit udtryk, selv når han synger om at være queer på sit nye album, ’Bloom’.

Dette samarbejde lyder mest som en Charli XCX-single og knap så meget som en reel duet, men det er en veloplagt tegneseriepoppet gimmick, der sender en hyldest til Aqua i 1990’erne. På pressefotoet er de to klædt ud som Neo and Trinity fra filmen ’The Matrix’ fra 1999.

Courtney Barnett: Small Talk

Hun er hypokonder og har skrevet en hel del sange om det – sange, som har spredt sig som en virus til musikelskende lidelsesfælder.

I foråret udsendte den charmerende australske guitarheltinde Courtney Barnett albummet ’Tell Me How You Really Feel’, og sammen med albumaktuelle Kurt Vile udkom hun sidste år med albummet ’Lotta Sea Lice’. Nu er hun ude med endnu en sang, der er nem at relatere til, en sang om trættende smalltalk.

Yumi Zouma: Crush (It’s Late, Just Stay)

Newzealandske Yumi Zouma har en forkærlighed for følelsesladet disco blandet med ømme og drømmefremkaldende poptåger, man kan hvirvle sig ind i. Gruppen består af vennerne Christie Simpson, Sam Perry, Charlie Ryder og Joshua Burgess.

I denne måned udkommer de med albummet ’Willowbank’. Det er indspillet i deres hjemby, Christchurch, som i 2011 blev ramt af et jordskælv, der kostede 185 mennesker livet.

Julia Jacklin: Body

Det er efterår, og Cat Power er udkommet med et album, og hvis man på denne årstid har brug for at trække musikkens svar på en plaid over sig og bare lukke øjnene lidt, så er der heldigvis flere sangerinder med kattekræfter, der farver bladene røde med deres melodier.

En af dem er australske Julia Jacklin, som debuterede i 2016 med albummet ’Don’t Let the Kids Win’. Nu er hun ude med en sang til alle kvinder og piger, der gerne vil erobre kroppen tilbage.

Ariana Grande: Breathin

I onsdags var det World Mental Health Day, en dag med fokus på aftabuisering af psykiske lidelser. En af de popstjerner, der har været åben omkring sin angstlidelse, er Ariana Grande, der skrev om sin angst på sangen ’Breathin’ på sit nye anmelderroste album ’Sweetener’.

Nu er hun ude med en musikvideo til singlen, hvor hendes kælepattegris Piggy Smallz er hovedperson, og Ariana Grande minder os om, at vi skal huske at trække vejret