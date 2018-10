Katrine Marie Guldager om overgreb og sexchikane: Vi har brug for et opgør med tavshedskulturen. Både i nobelpriskomiteen og på Forfatterskolen i Danmark

Tænk, hvis du var en af de bedste forfattere i verden. Telefonen ringer og, ja, minsandten, det er nobelpriskomiteen, der vil høre, om du ikke vil have en af de to priser, der angiveligt skal uddeles næste år.

Var det noget? Du vil da gerne have æren, ikke? Eller? Da du lægger på, kommer du lidt i tvivl om, hvorvidt du har lyst til at modtage en pris fra Det Svenske Akademi, der tilsyneladende har negligeret voldtægt og faciliteret overgreb. Vil du egentlig belønnes af et akademi, der kan sættes i forbindelse med beskidte personangreb, nepotisme og inhabilitet?

Ville det ikke være bedst for dig, og dit forfatterskab, om du sagde nej tak?

Men det kan selvfølgelig også være, at hele historien er glemt om et år. Om et år kan det være, at flertallet af os har mest lyst til at slå det hen og sige: Se nu på den forfatter, de har udpeget. Lad os fokusere på det. På litteratur!

Personligt synes jeg, det ville være ærgerligt, hvis glemslen sætter ind så hurtigt. For det første tror jeg ikke, at alle de mennesker, der har været involveret i Det Svenske Akademis deroute, og i 20 år har valgt at overhøre rygter om den nu dømte voldtægtsmænd, er blevet et hak klogere.

For det andet, og det er nok det vigtigste, er der også nogle ofre i regnestykket. Som har krav på oprejsning.

For nylig var lektor Marianne Stidsen i en Kronik her i avisen ude i et personangreb på Sara Danius, akademiets tidligere permanente sekretær. Danius ville gerne have ryddet lidt op og havde foranstaltet en advokatundersøgelse. Marianne Stidsens Kronik illustrerer, hvordan det ser ud, når man ser stort på på argumenterne og bare hamrer løs på sine venners fjender – at Horace Engdahl (tidligere permanent sekretær og nuværende medlem af akademiet) er en gammel ven af Stidsen, er ingen hemmelighed – ud fra devisen: Mine venner tager ikke fejl. Mine venner er gode.

Men selv gode mennesker tager jo fejl, og Stidsens gamle ven tilhører jo netop den fløj i Det Svenske Akademi, der gør fremtiden for akademiet besværlig og ikke nok med det: Han har forsvaret den nu dømte voldtægtsmand.

I øvrigt går rygterne om voldtægtsmandens gøren og laden mange år tilbage, og det leder videre til et andet spørgsmål: Hvorfor er der ingen, der har reageret noget før?

»Det vil jeg helst ikke blandes ind i«

Noget lignende kunne man spørge om, når det kommer til en mindre, men dog stadig betydningsfuld dansk institution, Forfatterskolen.

Også her har rygterne svirret i årevis. Hvor længe kan omverdenen bare gå og se på? Hvornår ville det være passende med en uvildig undersøgelse?

Sidste år kom det frem, at skolens tidligere rektor gik af som følge af en sag om sexchikane. Men var det kun toppen af isbjerget?

Jeg forsøgte selv sidste efterår, da MeToo herhjemme var på sit højeste, at forske lidt i rygterne om Forfatterskolen. Var de sande?

Forbløffende mange havde travlt med at undgå mig: »Det vil jeg helst ikke blandes ind i«. »Det har ikke noget med mig at gøre«. Eller som min mand plejer at sige, når der er noget, han ikke gider: »Jeg kan ikke den dag. Jeg skal vaske hår«.

Jeg var egentlig skuffet over den manglende vilje til at rydde op i egne rækker. Men nej, jeg fik hverken be- eller afkræftet nogle af alle de rygter, der stadig florerer om skolen. Måske er de alle sammen falske.

Men hvor ville det dog være rart, hvis det blev undersøgt af en uvildig instans.

Tavshedskulturen er nemlig et stort problem. Den forhindrer, at der bliver ryddet op i tide. Når ingen tør sige noget, risikerer man, at det hele ramler med et brag, den dag sandheden kommer frem. Nøjagtig som det nu er sket for Det Svenske Akademi.