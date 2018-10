Kunstner Cecilia Westerberg har »detoxed« på serier: »Jeg brugte alt for lang tid på dem, og det endte med, at jeg ikke engang kunne huske, hvad jeg havde set«

Bøger

Rainer Maria Rilke: ’Breve til en ung digter’

»Jeg læser flere bøger ad gangen. Jeg har Peter Wohllebens ’Træernes hemmelige liv’ – det er som inspiration til mit arbejde. Men ellers læser jeg også en klassiker, Rilkes ’Breve til en ung digter’. Den handler om kunstens væsen og er så fint skrevet med denne ældre kunstner, der giver noget videre til en yngre. Den læser jeg i bidder, og så læser jeg også Mary Beards manifest ’Kvinder & magt’. Jeg læser ikke om aftenen, men bruger i stedet små bidder af 20 minutter på atelieret«.

Museer

Musée de la Chasse et de la Nature i Paris

»Jeg går meget på museer, og jeg vil gerne anbefale en bestemt oplevelse. Det var på jagt- og naturmuseet i Paris, og et museum om jagt kan jo godt lyde lidt støvet og kedeligt, men det var det virkelig ikke. De havde brugt samtidskunst til at kontrastere og aktualisere museet, det var en utrolig intelligent og interessant måde at se de her objekter på på en ny måde. Jeg husker et bestemt videoværk med et fugleskelet, der flyder rundt i noget vand. Det var meget enkelt ved siden af alle jagttrofæerne og geværerne. Så hang det her videoværk med et lille dansende fugleskelet og huskede os på, at vi alle skal dø«.

Musée de la Chasse et de la Nature i Paris.

Teater

’Et vintereventyr’ på Teater Republique

»Jeg var inde og se ’Et vintereventyr’ på Teater Republique sidste år, og det var jeg helt vild med. Det er Katrine Wiedemann, der var instruktør, og hende har jeg fulgt gennem mange år. Selv om det kan være teksttunge værker, er hun først og fremmest billedskaber, og for et billedmenneske som mig er det bare godt. Hun arbejder tit sammen med scenografen Maja Ravn, og de to er et sikkert hit for mig«.

Foto: Per Morten Abrahamsen/Teater Republique Teater Republique.

Koncerter

Vognvogn

»Min seneste koncertoplevelse var meget lokal, det var med indie-folk-bandet Vognvogn på Café Hygge. Det er Lea Hebbelstrup, som er forsanger. De er ret fantastiske med gode medrivende og poetiske tekster sammen med Leas skønne, hæse stemme«.

Tv-serier

’Sharp Objects’ på HBO

»Min seneste serieoplevelse var ’Sharp Objects’. Den var bare overraskende god, virkelig underspillet og psykologisk utrolig interessant. Jeg har ellers detoxed på serier. Jeg brugte alt for lang tid på dem, og det endte med, at jeg ikke engang kunne huske, hvad jeg havde set, men nu har jeg meget mere tid til at gå og tænke over dem. Det er fantastisk at være tilbage i den følelse«.

Radio/podcast

’Inivisibilia’ på NPR

»Jeg hører en del forskellige podcasts. En af dem er ’Invisibilia’, som beskæftiger sig med alt det usynlige i vores samfund. De to værter finder et usynligt fænomen i vores kultur, det kan både være meget lavpraktisk og meget abstrakt, som vi af den ene eller anden grund ikke ser eller lægger mærke til. Det er meget øjen- og øreåbnende«.