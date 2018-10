Svend Brinkmann: 'Det, jeg hører dig sige, er...'. Det terapeutiske sprog griber om sig, og det er problematisk

Psykoterapi hjælper mange mennesker med personlige problemer og kan endda afhjælpe lidelser som angst og depression. Men der er også mange menneskelige problemer, som ikke egner sig til at blive mødt i en terapeutisk sammenhæng. Hvis mennesker bliver arbejdsløse, marginaliserede eller oplever social uretfærdighed, kan det bestemt være lidelsesfuldt, men det betyder ikke, at lidelsen nødvendigvis skal bearbejdes terapeutisk. I så fald vil der ofte være tale om en psykologisering af nogle samfundsmæssige problemer.

Den omsiggribende terapeutisering er del af en tendens, hvor de begavede, samfundsinteresserede borgere sidder i et terapeutisk rum og arbejder med sig selv frem for at engagere sig i offentlige og politiske anliggender til gavn for almenvellet. Det kan desværre hurtigt føre til subjektive, psykologiske tolkninger af alskens mellemmenneskelige anliggender.

Det samme ser man mere generelt, når et psykoterapeutisk sprog breder sig fra terapilokalerne og selvudviklingskurserne og til almindelige samtaler.

Det er mit klare indtryk, at ord, der henviser til det subjektive (altså til den, der taler eller lytter) frem for til det objektive (det, der tales om), fylder mere og mere i vores sprog. ’Jeg har lige behov for at sige at ...’, ’Jeg oplever, at du ...’, ’Det, jeg hører dig sige, er, at ...’ og ’Jeg hører, hvad du siger, men …’ er almindelige eksempler.

Når man ser film eller tv-udsendelser fra tidligere årtier, står det klart, at folk ikke talte på den måde før. De udtrykte sig primært om forhold i verden og ikke om, hvordan de oplevede disse forhold.

Der er sket en generel subjektivering af vores sprog, og jeg tror, det kommer fra terapien. I terapilokalet kan det være vigtigt at tale ’girafsprog’, altså at undlade at dømme om kendsgerninger, fordi det er vigtigt at holde flere tolkningsmuligheder åbne, så en person kan begynde at se sine tanker og følelser, ja livet selv, på nye måder. Men uden for terapilokalet mener jeg, at det terapeutiske sprog er problematisk.

'Jeg tænker' er et uforpligtende udsagn

Det klareste eksempel er nok udtrykket ’jeg tænker’. Hvor man før ville sige ’jeg synes’, ’jeg tror’ eller ’jeg mener’, siger man nu ’jeg tænker’ – f.eks. ’jeg tænker, at vi holder ferie i uge 42’. Det er et underligt udtryk (et misbrug af det engelske ’I think’), idet man oftest netop ikke tænker noget (altså har særlige ræsonnementer eller tankeprocesser), men blot vil udtrykke et synspunkt.

Jeg mener, at vi med ’jeg tænker’ og lignende udtryk risikerer at miste fornemmelsen for, at vi med sproget kan (og ofte skal) forpligte os på vores ytringer. ’Jeg tænker’ eller ’jeg oplever’ forpligter ikke – det henviser til rent subjektive forhold, som kan ændre sig i næste øjeblik. Sådanne ytringer udtrykker noget prøvende og uforpligtende.