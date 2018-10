Christian Graugaard: Der er noget smukt i at gå på druk sammen, er der ikke? Stangstiv og blød om hjertet.

En støvet oktobersol sætter ild til katedralens kupler. For enden af vinreolen står der en dansende dværg.

Sexklummen Christian Graugaard (født 1967) er læge, forfatter og professor i sexologi. Han har været anmelder af faglitteratur ved Politiken i en årrække og skriver nu også denne klumme med sexologisk udgangspunkt. Læs alle hans tidligere sexklummer her Foto: Lars Nybøll

Allerede i Moldovas lufthavn er smagsprøverne stillet parat. Den venlige ekspeditrice anbefaler at gå direkte til de søde dessertvine, og hun får terminalens højeste teenager til at hente en isblå flaske ned fra øverste hylde. »Noroc!«, siger hun og smiler begejstret. »Det betyder skål ... og lykke«.

Jeg er taget til vinfestival i Europas fattigste land, og i hovedstaden, Chisinau, har de afspærret bymidten, så der er plads til de 30 største vinhuse med hver deres fantasirige scenografi.

Her er stråtækte bondehytter med høstak og stork på taget side om side med magelige loungesofaer og cognacsaloner, hvor mænd med moustache og tunge guldkæder slynger spiritus rundt i overdimensionerede pokaler.

Konceptet er enkelt: Du får hængt et glas om halsen og køber et lille hæfte med kuponer til 12 glas. Derefter kaster du dig ud i løjerne, som varer fra tidlig formiddag til sen aften – så længe man kan gå og stå eller i hvert fald ikke er til (nævneværdig) gene for sine omgivelser.

Det foregår overalt i Moldova den første weekend i oktober, og det er sjovt på den gakkede måde. Hele befolkningen er inviteret med, og mens ungerne har frikort til candyfloss og fosforescerende balloner, går mor og far om bord i vinkælderen, som før hen spredte glæde i Sovjetunionens fjerneste afkroge.

Stemningen er høj og fandenivoldsk, og med tusmørket stiger både promiller og humør. Unge mennesker snaver langstrakt og energisk, mens det grå guld tager sig en svingom til De Syngende Kosakker på scenen foran regeringspaladset.

Der krammes og kysses og danses, så rødvinen skvulper mod brystet, og en trind babusjka nær taber gebisset i en oplyst fontæne af fingeret rhinskvin. Selv som fremmed er man på hjemmebane i det sanselige cirkus.

»Good?«, spørger en bedugget herre i fuld uniform. Og nikker.

Alkohol er en fantastisk social lim, og selv om alting jo skal nydes med måde, må jeg tage hatten af for de små molekylers organiske gøgl. Deres erotiske centralvarmeværk.

Jeg ser det hver sommer på Roskilde Festival – hvor tusindvis af mennesker kaster hverdagens hæmninger over bord og forvandler sig til en stor og kilden krop. Og nu ser jeg det i Moldova: Det berusede karneval.

Der er noget smukt i at gå på druk sammen, er der ikke? Stangstiv og blød om hjertet.