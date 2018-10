Ugens kulturfobruger blev hevet med til Kraftwerk-koncert: »De er jo stadig, som de er, nærmest ubehageligt konsekvente på en tysk måde«

Bøger

’1793’ af Nicklas Natt och Dag

»Jeg læser altid flere bøger ad gangen. Lige nu læser jeg ’Factfulness’ af Hans Rosling, og jeg har også gang i en historisk krimi, ’1793’ af svenske Niklas Natt och Dag. Jeg har kun tid til at læse lidt om aftenen, det er om sommeren, jeg kan slå mig løs, pludselig kan jeg læse 15-20 bøger, som jeg har samlet op i løbet af året«.

Moqi Simon Trolin Opvokset i Sverige, født i 1974 og uddannet fra Statens Teaterskole. Siden 2012 har han været freelance teaterinstruktør og har været med til starte Mungo Park i Kolding. Lige nu er han aktuel som instruktør på Folketeatrets opsætning af Ibsens 'Peer Gynt' og af 'Dette er vand' på Teater Katapult i Aarhus.

Teater

The Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre

»Jeg så ’The Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre' i Århus for nylig, det var en Hvad er det?-oplevelse. Det var sokketeater, og Kev Sutherland som laver det havde lagt sig på et niveau, hvor det skulle ligne amatørteater. Det var bare en papkasse, en enkelt lampe og så to ens sokker, der skiftede kostumer og havde en indbyrdes kamp. Det var simpelthen standup i verdensklasse«.

Foto: Lucila Dominguez

Musik

’Corazón de Rubi’ af El Búho

»Jeg hører en meget stor blanding af musik. Blandt andet en hel del world music. Jeg rejste rundt i USA i sommer, på vestkysten hørte jeg noget skøn latino-musik. Et band ,der hedder El Búho, som havde et radiohit. Når jeg rejser, prøver jeg altid at lytte til de lokale stationer, sådan finder jeg ny musik. Men jeg gravede også en del gammelt Kraftwerk frem for nylig«.

Det tyske band Kraftwerk under koncerten 'Autobahn'.

Koncert

Kraftwerk på Haven Festival

»Jeg begyndte at vælge min musiksmag tilbage i midtfirserne, dengang var man enten til puddelrock eller synth-pop, og jeg landede så i Kraftwerk. Men jeg var aldrig til koncert med dem, og det undrede mig egentlig, fordi jeg har fulgt dem så længe. Min ven fortalte så, at de skulle spille på årets Haven Festival i København, og hev mig med derud. De er jo stadig, som de er, nærmest ubehageligt konsekvente på en tysk måde. Det er stadig bare fire mænd på en scene, og firseræstetikken er stadig den samme«.

Radio/podcast

’P1 Dokumentär’ på Sveriges Radio

»Jeg hører en del radio, lige nu er det meget dokumentarer fra det svenske P1 og P3. Det er mange forskellige emner, senest hørte jeg en om krigen i Rwanda. Forfærdelig historie, men utrolig radiodokumentar. Det hele handler om at give nyhederne en historisk baggrund. Det er jo svært at følge med i, hvad der foregår, men den slags radio hjælper«.

Tv-serier

Netflix’ originale serier

»Jeg synes, det er fedt, at Netflix laver serier fra en masse lande, så man ikke kun får det engelske og danske. Tyske ’DARK’, ’Papirhuset’ og ’Knæleren’ fra Spanien og Frankrig, og så japanske ’Million Yen Women’. De er meget forskellige, men det er en nem og lækker måde at få adgang til andre sprogområder«.