1.612 nye danske ord er nu godkendt: Og der blev også plads til 'hudsult' og 'elverkonge' i ordbogen Fredag opdateres Den Danske Ordbog med 1.612 nye ord og 12 faste udtryk

Hudsult. Ølbong. Klatvask. Autogyro. Håndjob.Ibuprofen. Elverkonge. Klammo. Bedemandsmine. Beatificere. Burrito. Dobbeltkonsonant. Fnidderfnadder. Glasnudel. Og uforlovet.

Fredag opdateres Den Danske Ordbog med 1.612 nye ord, 19 nye betydninger og 12 faste udtryk. Dermed er ordbogen oppe på cirka 102.000 opslagsord og dækker ifølge ledende redaktør Lars Trap-Jensen hovedparten af hverdagens danske ordforråd.

Nogle af ordene er nye, andre har fået nye betydninger, og atter andre har ligget og puttet sig uden for det tekstkorpus på 40 millioner ord, som den trykte version af Den Danske Ordbog fra begyndelsen af årtusindet baserer sig på.

Siden ordbogen udkom i seks bind fra 2003 til 2005, er den tekstsamling, den opdateres ud fra, vokset til godt en milliard løbende ord, og der sker jævnligt elektroniske opdateringer af ordbogen. Både fordi der dagligt kommer nye ord til, og fordi andre henad vejen skifter betydning. Det sidste sker eksempelvis, når sprogbrugen inden for et område ændrer sig og edb erstattes af it.

»Og så virker femten år gamle ordbogsdefinitioner pludselig ufrivilligt morsomme«, siger Lars Trap-Jensen.

Hvad er en batyskaf?

I denne opdatering har redaktionen også revideret artiklen om telekommunikation, så den ikke længere handler om telefax og edb, men om internettet. Og der er blevet tilføjet en ny betydning til et ord som sparre, der udover at høre til i bokseverdenen også bruges i betydningen at udveksle ideer og forslag.

Blandt de nye udtryk er hele bullesjasen og at være på gavefod med nogen. Og så er der blevet plads til et nyt ord som hudsult, der ifølge Den Danske Ordbog betyder 'længsel efter fysisk kontakt med andre mennesker og deraf følgende nedtrykt sindstilstand'. Og til ordet batyskaf, som er en 'ubådslignende dykkerklokke'.

»Det er et eksempel på et fremmedord, som ikke er særlig udbredt, til gengæld er det svært at forstå, så hvis man støder på det, har man virkelig brug for at kunne slå det op«, siger Lars Trap-Jensen.

Selv har han en lille svaghed for de ord, som oprindeligt er engelske, men som har fået et dansk erstatningsord.

»Jeg var eksempelvis ikke klar over, at en daddelblomme, som er et af de nye ord, er et dansk ord for en sharonfrugt. Gademad har vi også taget med. Jeg kunne godt ønske, at det kunne vinde over det engelske streetfood. Jeg synes i det hele taget, det er dejligt, når folk bruger danske ord og ikke bare slavisk bruger de engelske. Især når der findes gode danske alternativer«, siger Lars Trap-Jensen.

Clue fik lov at passere

Og så er der nogle af de mere eksotiske ord, som han synes ligger godt i munden »rent lydligt«. Eksempelvis oolong som er en tedrik og kimchi, som er en koreansk ret af fermenterede grøntsager.

»Vi har også taget ordet sanktelmsild med denne gang, det synes jeg er et dejligt og lidt poetisk ord«, siger Lars Trap-Jensen.