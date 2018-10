Hvad har forfatteren Stephen King, tv-serien 'True Detective' og metalbandet Black Sabbath til fælles? Svar: De er alle tre stærkt inspirerede af horrorforfatteren H.P. Lovecraft, som døde for 81 år siden, men stadig har stor indflydelse på litteratur, musik og film. Nu samles nogle af hans bedste værker for første gang i en stor udgivelse på dansk.

Fra havets mørke dyb, beskrevet i et intenst spændingsskabende sprog lod forfatteren H.P. Lovecraft i 1926 et kæmpestort, nådesløst væsen stige op, ældre end menneskene og blandt andet karakteriseret ved et hæsligt blækspruttehoved og blævrende fangarme. Cthulhu kaldte Lovecraft væsnet i en historie, der skulle blive en af hans mest indflydelsesrige. H.P. Lovecraft døde i 1937, men især hans sene uhyggeskabende horrorfortællinger som den om Cthulhu har i generation efter generation været inspiration for andre kunstnere og genstand for kultisk fandyrkelse.

Nu udkommer en samling af Lovecrafts historier for første gang på dansk i ny oversættelse ved Jakob Levinsen. ’Cthulhu kalder – fortællinger 1926-1928’ hedder den over 600 sider tykke udgivelse med stilsikker horror og gys eller weird fiction, som Lovecraft selv kaldte det.

Der er tale om til tider pedantisk virkelighedsbeskrivende og videnskabsfunderet fiktion, som blandt andet i kraft af sin realisme får elementer af noget uvirkeligt og urovækkende mørkt til at fremstå særlig uhyggeligt. Eller som filosof og Lovecraft-kender Henrik S. Harksen formulerer det:

»Lovecraft bruger videnskaben til at få læseren overbevist om, at det, som ikke findes i virkeligheden, findes«.

Stor kilde til inspiration

Stephen King er blandt de forfattere, der udtrykkeligt nævner H.P. Lovecraft som inspirationskilde. »Det 20. århundreds største udøver af af den klassiske horrorfortælling« har Stephen King kaldt sin for længst afdøde kollega.

Michel Houellebecq er en af talrige andre forfattere, der erklærer sig inspirerede af Lovecraft. Houellebecq debuterede i 1991 med essayet ’H.P. Lovecraft, contre le monde, contre la vie’, der nok så meget afspejler franskmandens egen kritiske holdning til verden og livet.

Spørger man Henrik S. Harksen, har rigtig mange heavy metal-bands ladet sig inspirere af Lovecraft. Det mest kendte musikeksempel er Metallicas ’The Call of Ktulu’ fra gruppens album ’Ride the Lightning’, men også Black Sabbath, Electric Wizard, Mekong Delta og mange andre metalbands har musiceret over Lovecrafts universer.

Det svenske dødsmetalband Hypocrisy har blandt andet lavet sangen ’Necronomicon’, der henviser til en fiktiv bog, Lovecraft omtaler adskillige gange i sit forfatterskab.

»Mange film, tegneserier og graphic novels har Lovecraft også haft betydning for. Den første sæson af tv-serien ’True Detectives’ er et eksempel. Og selv i ’South Park’ dukker Cthulhu op på et tidspunkt«, siger Henrik S. Harksen, der er født i 1971 og første gang stødte på Lovecraft i gymnasieårene:

»Fra begyndelsen af 1980’erne fik rollespillet Call of Cthulhu et kæmpeboom, og da jeg oplevede det nogle år senere, blev min interesse for Lovecraft vakt. Rollespillet handler om, at du lever i en virkelig verden, hvor du ser meningsløshed eksemplificeret ved monstrene, og du skal trække tiden ud, inden du som karakter bliver slået ihjel, begår selvmord eller ryger på sindssygeanstalt. Det er et mørkt univers«.

Fascineret af videnskab

Howard Phillips Lovecraft blev født i 1890 i Providence i delstaten Rhode Island i det nordøstlige Amerika. Han var enebarn og lærte meget tidligt at læse og skrive. Hans far døde i 1898, og derefter var han og hans mor ret afhængige af hendes familie. Lovecraft var især knyttet til sin morfar.