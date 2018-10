Næste uges kultur: Freddie Mercury genopstår i en af årets mest ventede film

FILM

Bohemian Rhapsody. Instr.: Bryan Singer. Biografpremiere 1. nov.

Kilde: 20TH CENTURY FOX

»Is this the real life/ is this just fantasy«, spurgte Freddie Mercury med fuldt tryk på alle ventiler i Queens rockoperette ’Bohemian Rhapsody’. Mercurys liv blev et heftigt eventyr med en brat ende, men hvordan vil mon filmen om ham og Queen holde balancen mellem virkelighed og en rockfantasi? (sko)

BØGER

Lone Hørslev: Dagene er data. Udkommer 2. nov.

Engang hed det en datamaskine, nu taler vi om it, digital støj, virtualitet og de skræmmende perspektiver i, at de store techselskaber har så mange data om os. I Lone Hørslevs nye digtsamling er data ikke kun binære tal og beregninger, men også duften af citron, forelskelse og kærlighed og den måde, data sætter sig i blikket og former vores virkelighed på. Det lyder unægtelig, som om Hørslev er blevet sin egen lyriske datamaskine, og at den skaber sine helt egne overraskende resultater. (jsp)

TV

Homecoming. Amazon Prime. Premiere 2. nov.

Stadig flere af de største stjerner fra filmens verden, det være sig instruktører, skuespillere eller manusforfattere, går serievejen af den ene eller den anden grund. Martin Scorsese lavede ’Boardwalk Empire’ for snart længe siden, Woody Allen var der for et par år siden med ’Crisis in Six Scenes’, og rækken af skuespillere er det slet ikke til at holde styr på. Ikke desto mindre er det imødeset og big news, når Julia Roberts kompletterer cv’et med en hovedrolle i en spændingsserie.

Titlen er ’Homecoming’, og den bredmundede superskuespiller og skønhed spiller en psykologisk konsulent, der først arbejder med at bistå soldater, når de skal tilpasse sig et normalt liv efter at have været udsendt, og siden forlader dette hverv til fordel for et job som servitrice.

Men da hun opsøges af en efterforsker fra forsvarsministeriet, der skal undersøge hendes sag, stikker spøgelserne fra fortiden deres grimme og insisterende hoveder frem. Ud over Julia Roberts medvirker Bobby Cannavale, Dermot Mulroney og såmænd Sidney Poitier. (palle)

DESIGN

Snedkernes Efterårsudstilling 2018. Thorvaldsens Museum. Åbner 2. nov.

’Mono – et møbel med håndværksmæssig forståelse’ er titlen på dette års Snedkernes Efterårsudstilling. Vanen tro har de deltagende designere og snedkere fået til opgave at forholde sig til et emne og en lokalitet, og det betyder, at deltagerne i år skal arbejde ud fra en farve, et materiale og en form.

Samtidig skal de forholde sig til Thorvaldsens skulpturer og Bindesbølls arkitektur – og ikke mindst de farvestrålende vægge. 41 nyproducerede møbler er skabt til udstillingen og placeret over hele museet. I år er det designere som Boris Berlin, Chris Liljenberg Halstrøm, Rasmus Bækkel Fex, Jonas Trampedach, der prøver kræfter med det stramme udstillingskoncept. Til 9. december. (hedebo)