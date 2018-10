Forfatteren til 'Antboy': »Der er en masse dårlige ting ved superheltehistorier, og de er samlet i ’Venom’. Når selv slåskampene er dårlige i en superheltefilm, så er den virkelig gal«

Teater

’BLAM!’

»Jeg var inde og se ’BLAM!’ for nylig, og jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg gik ind til. Men jeg hylede af grin, det var grotesk morsomt. Det foregik på sådan et kontor, hvor folk sidder og røvkeder sig. Men så begynder de at finde på sjove lege, de begynder at slås med klipsemaskiner og blyantspidsere. Det udvikler sig, og pludselig er chefen også med på legen. Det var virkelig mærkeligt og sært genkendeligt på én gang. Den der fornemmelse af at ville bryde ud af det hele, når man sidder der ved tastaturet«.

Blå bog: Kenneth Bøgh Andersen Forfatter til børne- og ungdomsbøger. Uddannet skolelærer, har arbejdet fuldtid som forfatter i over 11 år. Især kendt for serierne ’Antboy’ og ’Den Store Djævlekrig’. 1. nov. er der premiere på musicalversionen af 'Djævelens lærling'.

Bøger

’Gennem dine øjne’ af Peter Høeg

»Jeg er altid i gang med at læse en bog. Den seneste, jeg blev færdig med, er Peter Høegs nye bog 'Gennem dine øjne'. Den var rigtig fed, synes jeg. Det er en grundlæggende sjov idé: At fysiskgøre menneskets bevidsthed som noget, man kan træde ind i. Den var afdæmpet, det er ikke plottet, der er vigtigt, men mere tonen. Selv om jeg selv er glad for historiens drivkraft. Ellers kan jeg også anbefale Herlufsholm Fantasy Bogmesse, som jeg var på for nylig. Det var dedikerede fans og masser af mennesker, der godt kan lide at bevæge sig i de verdner, som fantasy er«.

Tv-serier

’The Staircase’, kan streames på Netflix

»Jeg har fulgt den serie, der på dansk hedder 'Døden på trappen', siden de første afsnit kom tilbage i 2004. Det er en true crime-serie om en sag fra 2001. En amerikansk forfatter ringer til alarmcentralen midt om natten og siger, hans kone er kommet til skade efter et fald ned ad trappen, men hun trækker stadig vejret. Da de ankommer, er hun død, og han bliver anklaget i sagen. Et filmhold følger ham, og det er virkelig en vild måde at fortælle historien på. Der er twists og turns, man ikke kunne have skrevet bedre selv«.

Podcast

’Beyond Reasonable Doubt?' på BBC

»Jeg har også hørt radiodokumentarserien på BBC, der handler om den samme sag. Den hedder 'Beyond Reasonable Doubt?’. Det er 18 afsnit udelukkende om den sag, men også om filmholdet, der følger den. Den prøver at tage nogle andre vinkler og er et ret fedt supplement til sagen og tv-serien«.

Film

’Venom’

»Jeg går meget i biografen, en eller to gange hver måned. Sidst jeg var afsted, var jeg inde og se 'Venom' med ungerne. De synes, den var okay, men jeg var ikke glad for den. Jeg er generelt ret vild med superhelte, og med Marvel-universet især. De har formået at gentænke filmbranchen, og filmene plejer at være både velskrevne og velproducerede. Men der kommer altså en fejl nogle gange. Der er en masse dårlige ting ved superheltehistorier, og de er samlet i ’Venom’. Når selv slåskampene er dårlige i en superheltefilm, så er den virkelig gal«.