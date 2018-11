'Doggystyle' markerer en ny æra: Først lavede de reality-tv med kant – nu vil DR 3 lave »unik« ungdomsfiktion Med den nye serie 'Doggystyle' skyder DR 3 en ny æra i gang med mere fiktion end tidligere. Ekspert glæder sig, men mener også, at DR så bør genoverveje deres rolle på et voksende streamingmarked.

I fremtiden kommer der mere fiktion til de unge på DR 3, der indtil nu har været kendt for karakterdrevne faktaprogrammer. Den nye serie ’Doggystyle’ er startskuddet, siger kanalchef Irene Strøyer.

»Vi har haft stor succes med faktaprogrammerne, men man kan skabe nuancer med fiktion, som man ikke altid kan, når man har med virkeligheden at gøre«, siger hun.

’Doggystyle’ handler om 21-årige Asta, der efter et par år i København er nødt til at flytte hjem til sine forældre i Odsherred, og med en drøm om at blive skuespillerinde er det svært at forlige sig med sin fortid i provinsen.

»De næste par år vil man opleve en masse eksperimenterende fiktionsserier på DR 3. Vi tror på, at vi kan være unikke på det danske marked. Vi kan give os tid på en anden måde og udfordre mediet. Også med nye talenter«.

Tv-ekspert Keld Reinicke

Irene Strøyer siger også, at man er nødt til at lave fiktion, hvis man vil være attraktiv for de unge. DR 3’s plan er så at lave noget, der også »giver stof til eftertanke«. Og selv om serien kan ligne noget fra TV 2 Zulu eller TV3, tror hun ikke, at man vil være i tvivl om afsenderen.

Serien ligner noget, en kommerciel spiller som for eksempel YouSee har lavet med ’29’, og der er også andre lignende serier på vej. Bør I ikke hæve niveauet?

»Jeg synes netop, vi prøver at dvæle lidt ekstra ved nogle af de her bittesmå ting, som kan virke enormt store i de unges liv. Vi vil ikke haste os igennem eller være overfladiske«, siger Irene Strøyer.

Instruktøren har prøvet det

’Doggystyle’ er skrevet og instrueret af 30-årige Anna Emma Haudal, der selv er vokset op i Odsherred, før hun tog til København og blev uddannet manuskriptforfatter. I dag er hun selv flyttet tilbage til den provins, hvor hun trådte sine barnesko. Men selv om hun selv kommer fra Odsherred og bor der igen, handler serien ikke om Sjællands Odde.

»Historien kommer hundrede procent fra mig selv, men det er ikke min historie – det er Astas historie. Men det er noget, jeg selv har erfaret omkring det at blive voksen«, fortæller hun.

I mange år havde Anna Emma Haudal nemlig svært ved at finde ud af, at kærligheden til en selv er nødt til at komme indefra. Den kommer ikke fra likes, et sejt job, en fed uddannelse eller fra sex.

»Jeg tror, at den stigende identitetskrise, jeg ser hos rigtig mange unge, handler om, at der ikke er plads til at blive til nogen. Man higer efter likes og at blive klappet og kløet. Se datingkulturen. Den eneste måde, vi kan blive hele på, er ved at nogle andre giver os anerkendelse. Og i virkeligheden skal man opdage det i sig selv«, siger hun.

Den erkendelse er sværere at opnå, når man er i tyverne og samtidig forsøger at finde ud af, hvem man er.

Svært at skille sig ud

Den form for ungdomsnær og semiautentisk fiktion er det i følge tv-ekspert Keld Reinicke »klogt« af DR at lave lige nu.

»Der er mange store og tunge dramaserier fra streamingtjenesterne. Vi ser ’The Handmaid’s Tale’ og ’Westworld’. Og imellem de store serier har man brug for det, vi kalder snacking. Det er præcis, hvad en serie som ’Doggystyle’ er«, siger han.