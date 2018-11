Svend Brinkmann: Der er forskel på at være en autoritet og være autoritær. Bare se på Trump

I år er det 50 år siden, at studerende igangsatte studenteroprøret ved at besætte dele af Københavns Universitet.

Det var de psykologistuderende, der var den drivende kraft. Selvfølgelig, fristes man til at tilføje, for psykologien var vokset frem som en videnskab, der skulle frigøre individet fra samfundsskabte angstneuroser (jf. psykoanalysen), og fra ’det falske selv’, som ifølge tidens humanistiske psykologi blev resultatet, når forældre og opdragere undertrykte barnets autenticitet. Selvrealisering blev betegnelsen for vejen tilbage til det oprindelige selv – bort fra autoritære kræfters ydre påvirkning. Menneskelige problemer skyldtes, at man ikke var sig selv. Subjektiviteten var sandheden og løsningen.

Den oprørske, antiautoritære psykologi – der blev en bred kulturel strømning og ikke som sådan en universitetstænkning – skabte grobund for en sund skepsis over for de herskende stemmer i samfundet. De tre p’er – præster, professorer og politikere – havde ikke længere ret, blot fordi de havde magt. Hippier og anarkister på den ene (venstre) side ville ikke finde sig i at få dikteret deres liv af kapitalister og patriarker, og på den anden (højre) side opstod et antiautoritært oprør mod kultureliten og den politiske korrekthed repræsenteret ved rindalismen fra midten af 1960’erne og senere for eksempel Fremskridtspartiet.

Formynderi

I dag – et halvt århundrede senere – har vi vænnet os til at leve uden autoritære kræfters ret til at bestemme rigtigt og forkert. Få vil i dag begræde, at de tre p’er er vippet af deres ophøjede piedestaler og nu står i øjenhøjde med alle og enhver i debatprogrammer i radio og tv.

Selveste Folketingets formand er i dag en populistisk rindalist i skikkelse af Pia Kjærsgaard, der for ti år siden erklærede, at lort på dåse ikke er kunst. Og så indtrådte hun i øvrigt i både Statens Kunstfond og -råd.

Vi har dog fortsat nogle af de samme kritiske brudflader mellem det antiautoritære venstre og højre, blot på en mere flydende måde, hvor begge antikulturer er blevet mainstream:

På den ene side er hippiernes meditationspraksis kommet ind i erhvervslivets top, og anarkismen har for eksempel gestaltet sig som elskelig direktør på Nationalmuseet.

Hvad sker der, når de antiautoritære får magt? Jo, de fortsætter ofte med at være i opposition til ’eliten’, ’systemet’ eller ’den politiske korrekthed’. De kan ikke lide autoritet, selv om de er blevet det selv. På den måde risikerer de desværre at blive autoritære.

Det er nemlig vigtigt at kende til forskellen på det autoritære og så en autoritet.

En autoritær figur siger: Det er rigtigt, fordi jeg siger det! (subjektiviteten er sandheden). En autoritet siger derimod: Jeg siger det, fordi det er rigtigt! (objektiviteten er sandheden).

Det autoritære er dermed formynderisk og bunder i magt til at definere et udsnit af verden. Autoritet handler omvendt om at kunne argumentere med udgangspunkt i sagsforhold, som man har særlig indsigt i på grund af erfaring eller uddannelse.