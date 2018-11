Kevin Spaceys fravær i sidste sæson af 'House of Cards' splitter anmelderne Hovedrollen er død i sidste sæson af 'House of Cards'. Det er både godt og skidt i en serie, der er blevet overhalet af virkeligheden, mener anmeldere.

Sjette og sidste sæson af Netflix’ claim to fame-serie ’House of Cards’ har haft en noget turbulent fødsel. Efter at seriens hovedrolleindehaver, Kevin Spacey, blev anklaget for seksuelle overgreb i forbindelse med #MeToo-kampagnen, valgte Netflix nemlig at fyre ham fra serien. Det betyder, at Robin Wright i rollen som Claire Underwood har overtaget både hovedrollen, serien og ikke mindst det ovale værelse.

Og den beslutning deler de udenlandske anmeldere.

CNN skriver, at man ikke kan undslippe, at sæsonen til tider føles »akavet«. En tydelig konsekvens af den kreative omrokering.

Omvendt skriver The Hollywood Reporter, at man på ingen måde savner Kevin Spacey, og at det nu er tydeligt, at det har været en fejl ikke at skrive ham ud noget før. For første gang i mange år synes anmelderen, at ’House of Cards’ »har noget nyt og til tider interessant at sige«.

Men selv om The Hollywood Reporter kalder det »det bedste, der er sket for serien«, er det stadig halvt den friske serie, de gerne ville se, og halvt »en smuldrende gammel serie«, man ikke kan slippe fri af.

The Independent skriver i stil med The Hollywood Reporter, at serien har manglet et tydeligt mål, siden Frank Underwood blev præsident i slutningen af anden sæson. Her mener man, at skiftet i fokus til Claire Underwood ikke bare var en praktisk nødvendighed, men en dramaturgisk mulighed.

En mulighed, som Wired mener trækker tydelige tråde til præsidentvalget i 2016. Modstanden over for Claire minder om de retoriske angreb på Hillary Clinton. Ifølge Wired bliver det derfor også et katarsisk øjeblik, når Robin Wrights karakter proklamerer, at »den hvide midaldrende mands regeringstid er forbi«.

Men virkeligheden har også overgået serien, mener flere anmeldere. Også selv om de alle er enige om, at Robin Wright leverer en enestående præstation. »Om nogen en værdig hovedrolleindhaver«, som The Independent skriver.

Det helt store problem er bare, at den rænkesmedende politiske ageren i ’House of Cards’ ikke længere taler til seernes frygt og værste formodninger om, hvordan tingene potentielt kunne udfolde sig i de øverste lag af amerikansk politik.

For selv om den nuværende præsident har gjort Claire Underwoods handlinger plausible, har den politiske virkelighed overhalet serien.