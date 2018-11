Tre journalister fra Berlingske fik pris for årets bedste undersøgende journalistik: Afslørede hvidvask i Danske Bank Søndag blev vinderne af FUJ-priserne kåret ved Dansk Journalistforbunds fagfestival i Odense. Foreningen for Undersøgende Journalistiks hovedpris - Graverprisen - gik til tre Berlingske-journalister for deres arbejde med afdækning af hvidvask i Danske Bank.

FUJ står for Foreningen for Undersøgende Journalistik, og foreningen arbejder for at fremme den undersøgende journalistik i danske medier. Ud fra den præmis uddeles fire priser: FUJ’s Aktualitetspris, Metodepris, Formidlingspris og sidst, men ikke mindst: Graverprisen.

FUJ’s Graverpris er hovedprisen og gives til den eller de journalister, der står bag årets vigtigste, undersøgende historie. I år gik den til de tre journalister Eva Jung, Michael Lund og Simon Bendtsen fra Berlingske. De modtog den ærefulde pris for deres afdækning af hvidvask i Danske Bank.

En sag, der ligger mere end halvandet års arbejde bag, og som har gået verden rundt. Ifølge Journalisten begrundede juryen valget således:

»Mens sagen nu granskes af bagmandspolitiet i Danmark og Estland, har de tre journalisters fænomenale indsats allerede haft adskillige konsekvenser: Blandt andet for Danske Bank-aktien. For formanden for Finanstilsynet, der er gået af. Og for Danske Banks topchef, Thomas Borgen, der som konsekvens af dette stykke fremragende gravearbejde af ypperste, internationale kaliber også forlod sin post«.

Aktualitetsprisen

FUJ’s Aktualitetspris går til den eller de journalister, der har bedrevet undersøgende journalistik bedst i dækningen af en aktuel fælleshistorie i konkurrence med andre medier. Her var det Frederik Brun Madsen fra DR, der fik prisen for tv-dokumentaren ’De perfekte vidner’. En produktion med afsløringer, der førte til, at flere retssager måtte gå om, fordi vidner og anklagemyndighed havde aftalt vidneudsagn.



»Afdækningen krævede samkøring og analyse af tusindvis af dokumenter. Men grundigheden betalte sig. ’De Perfekte Vidner’ endte med at afsløre dybden af en helt uholdbar praksis, hvor anklagemyndighed og politifolk afstemmer, hvad der skal siges i retten på en måde, som ender med at stille grundlæggende spørgsmål ved, om de anklagede fik en retfærdig behandling i retssystemet«, gav juryen som begrundelse.

Metodeprisen

FUJ’s Metodepris går til den eller de journalister, der har benyttet den mest nyskabende metode i arbejdet med en undersøgende historie. I år var vinderne Jacob Kragelund, Morten Mouritsen, Jeppe Facius, Anders Peter Mathiasen og Kristian Jessen fra Dokumentarkompagniet og TV 2. De fik prisen for dokumentarserien ’Drabet uden lig’.

»De fem journalister iværksætter i denne True Crime-serie en egentlig politiefterforskning: De ’genafhører’ alle vidner og får ad den vej nye spor. De sender it-udstyr til tekniske undersøgelser i Norge. Og de formår via deres årelange og vedholdende arbejde at finde en varevogn med forbindelse til en af de dømte - en varevogn, som de med hjælp fra polititeknikere og dna-eksperter påviser, indeholder blodspor fra Henrik Hauberg Madsen. Journalisterne gør dermed det, som politiet ikke formåede i løbet af tre års efterforskning: De finder via deres imponerende, undersøgende arbejde - via deres metode - et teknisk bevis, der fjerner tvivlen om et justitsmord og underbygger, at Henrik Haugberg Madsen blev dræbt«, begrunder juryen valget.

Formidlingsprisen

FUJ’s Formidlingspris går til den eller de, der har formidlet en undersøgende historie bedst. Her var det fem journalister fra TV2, Politiken og Impact Film, der har arbejdet sammen om projektet ’De misbrugte filmbørn’. Peter Eggert Vesterlund, Cecilie Frydenlund, Amalie Kønigsfeldt, Frauke Giebner og Sandra Brovalls projekt afslørede og beskrev et systematisk misbrug af børn i den danske filmbranche. Juryen begrunder valget således:



»Journalisterne har gravet en sandhed frem, som har været gemt væk i årtier. Men gennem et kæmpe kildearbejde og en stærk fortælling på tv og web lykkes det for journalisterne at formidle, hvordan voksne har manipuleret med børn og er sluppet af sted med gentagne seksuelle overgreb. Samtidig forfølger journalisterne sagen hele vejen op til nutiden og om på den anden side af jorden«.