Dødsårsag ligger fast: Rapperen Mac Miller døde af samme stof som Prince Hans ekskæreste Ariana Grande betegner i en ny sang rapperen som »en engel«.

Den 26-årige amerikanske rapper Mac Miller blev fundet død i sit hjem i Los Angeles 7. september.

Nu har en retsmedicinsk undersøgelse fastslået, at han døde af en overdosis af blandt andet kokain, det syntetiske stof fentanyl og alkohol, skriver flere medier.

Ifølge USA Today viser den retsmedicinske rapport, at Mac Miller ikke havde nok af et enkelt stof i kroppen til, at det alene kunne slå ham ihjel. Det var derimod kombinationen af en række stoffer, der tilsammen var for voldsom en overdosis. Heriblandt det smertestillende syntetiske stof fentanyl, som Prince også havde indtaget før sin død i 2016. Stoffet er ifølge avisen 50 gange stærkere end heroin og dræber typisk ved at nedsætte åndedrættet til det punkt, hvor man dør.

Fentanyl er udviklet til at dulme kræftpatienters smerte, men er også blevet et populært rusmiddel, som ofte er blandet med heroin og kokain, når det sælges på gaden.

Mac Miller, født Malcolm James McCormick, slog igennem i 2011 med sit debutalbum, ’Blue Slide Park’, der røg til tops på de amerikanske hitlister. Han døde blot nogle måneder efter bruddet med sin kæreste, skuespilleren og sangeren Ariana Grande, og kun nogle uger efter udgivelsen af sit seneste album, det anmelderroste ’Swimming’.

Ved en mindekoncert i sidste uge for den afdøde rapper optrådte Ariana Grande sammen med en række andre stjerner som Chance the Rapper, SZA og Miguel.

Ariana Grande har også lige udgivet en sang om sine forskellige ekskærester, hvor hun om Mac Miller synger: »Ville ønske, at jeg kunne sige tak til Malcolm/For han var en engel«.

Ifølge obduktionsrapporten blev Mac Miller fundet livløs knælende ved sin seng i sit hjem i Los Angeles.

Rapporten fortæller, ifølge USA Today, at Mac Miller i forvejen havde en misbrugshistorie med et tilbagefald blot tre dage før sin død.