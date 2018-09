Rapperen Mac Miller er død Musikere begræder Mac Millers dødsfald.

Den 26-årige rapper med kunstnernavnet Mac Miller er død.

Det oplyser hans familie til blandt andre New York Times.

Den unge hiphoppers korte karriere bragte ham i 2012 forbi Roskilde Festival, hvor han spillede på festivalens Arena-scene. Efterfølgende gav musikmagasinet Gaffa koncerten en pæn anmeldelse.

Oprindeligt er Mac Miller, hvis borgerlige navn er Malcolm James McCormick, fra Pennsylvania, men han har siden slået sig ned i Californien.

I flere år var rapperen kæreste med sangerinden Ariana Grande. I lang tid florerede der rygter om, at de to havde fundet sammen, før de i 2016 mødte op til en prisuddeling sammen.

I maj i år offentliggjorde sangerinden på sin Instagram-profil, at parret var gået fra hinanden.

»Det her er en af mine bedste venner i hele verden. Jeg respekterer og beundrer ham uendeligt, og jeg er taknemmelig for at have ham i mit liv«, skrev Ariana Grande.

Kørte galt efter spritkørsel

Få uger senere blev hun forlovet med komikeren Pete Davidson. I samme måned kørte Miller galt med sin Mercedes. Han blev kort efter anholdt for spirituskørsel.

Tusindvis af fans og musikere har på de sociale medier sendt rosende ord afsted mod rapperen.

»Han var et af de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. En stor mand. Jeg elskede ham virkelig. Jeg er helt knust«, skriver rapperen Chance The Rapper.

»Jeg mangler ord. Vi har mistet en inspiration for mange fans og for mange musikere. Du vil altid være et musikikon«, skriver sangerinden Noah Cyrus.

»Uvirkeligt. Så trist. Hvil i fred, Mac Miller«, skriver den canadiske sanger Shawn Mendes.

Politiken har tidligere interviewet Mac Miller i forbindelse med hans optræden på Roskilde Festival i 2012. Du kan læse interviewet her.

ritzau