Vores planet er truet: Verdensnaturfonden og Netflix går sammen om naturserie WWF og Netflix er gået sammen om en stor naturdokumentar, der skal vise menneskets trussel mod naturen.

WWF Verdensnaturfonden vil hanke op i folk og vise dem, hvordan miljøet tager skade af menneskets adfærd.

Derfor lancerer organisationen nu en ny naturdokumentar med den store streamingtjeneste Netflix, der har 125 millioner brugere på verdensplan.

Dokumentaren, der er delt op i otte afsnit, hedder 'Our Planet' og vil ifølge generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg give en vigtig indsigt i verdens naturkrise.

»Naturen er i dyb dyb krise. Vi står rent videnskabeligt i det, man kalder en masseuddøen. Arterne forsvinder så hurtigt fra vores verden, at det minder om det, vi så, da dinosaurerne forsvandt.

»Det bliver både fantastiske dyreoptagelser, men også et overblik over hvordan planeten egentlig har det, siger han.

I 2020 skal FN's konvention om biologisk mangfoldighed genforhandles. I 2010 satte man nogle tiårige mål, som nu udløber.

»Vi håber, at filmen kan inspirere både verdens befolkning og politikerne til at passe bedre på vores natur.

»Faktum er, at det er menneskets succes på jorden, som har presset naturen i knæ. Mange forskere er enige om, at vi skal gøre noget, og den agenda er rigtig vigtig for os, siger Bo Øksnebjerg.

Det er produktionsselskabet Silverback Films, som også står bag mange af de store naturdokumentarer kendt fra BBC, der producerer filmen.

Selskabet havde en ambition om at lave en stor naturdokumentar, men det blev for dyrt for BBC. Derefter gik WWF og Netflix sammen for at skabe dokumentaren.

Filmholdet, der tæller hele 600 personer, har arbejdet fire år på dokumentaren, og kameraerne har undervejs været forbi 50 lande. David Attenborough lægger sin velkendte stemme til.

Bo Øksnebjerg fortæller, at WWF har haft en helt speciel opgave i samarbejdet.

»Vores rolle har især været at finde de her naturperler, men også de steder hvor man kan se, hvordan naturen lider under menneskets fremfærd.

»Billederne er helt vanvittige. Det er virkelig flot, siger han.

Serien bliver lanceret globalt på Netflix den 5. april 2019.

ritzau