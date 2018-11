Engang kæmpede han på Den Himmelske Freds Plads. Nu kæmper Liu Suli for demokrati fra en boghandel i Beijing Liu Suli tror på frihed og demokrati, og i snart 30 år har han haft en boghandel i Beijing, der skal lære kineserne at åbne øjnene. Hans kunder er både professorer, militærfolk og medlemmer af kommunistpartiet.

FOR ABONNENTER

I 1989 var Liu Suli en af de unge demonstranter, som førte an i protesterne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing. Han var medlem af et lille selvbestaltet parti, som krævede frihed og demokrati, og hver dag holdt han som talsmand for sit parti en pressekonference på pladsen.

Da den kinesiske topledelse til sidst fik nok og beordrede militæret til med kampvogne og automatvåben at slå protesterne ned, undgik han med nød og næppe at blive skudt.

I stedet blev han anholdt anklaget for at have forstyrret den offentlige ro og orden og blev sat i fængsel, hvor han blev i 20 måneder.

Tiden i fængslet var med Liu Sulis egne ord ikke så hård, som man skulle tro – måske fordi opholdet bag tremmer fik en idé til at vokse i hans hoved.

»Jeg indså, at den kinesiske befolkning ikke vidste meget om, hvad der foregik, hverken i eller uden for Kina«, siger han.

Foto: Claus Blok Thomsen Liu Suli deltog i protesterne på Den Himmelske Freds Plads i 1989. Nu fører han sin kamp for demokrati videre med sin boghandel.

Liu Suli deltog i protesterne på Den Himmelske Freds Plads i 1989. Nu fører han sin kamp for demokrati videre med sin boghandel. Foto: Claus Blok Thomsen





Derfor besluttede Liu Suli at fortsætte sin kamp for retten til at tænke frit, men på en ny måde. Han bestemte sig for at åbne en boghandel. For gennem bøger kunne han yde sit bidrag til, at Kina blev bedre forbundet med den omkringliggende verden, som han udtrykker det.

I dag – knap 30 år senere – er hans boghandel All Sages et intellektuelt åndehul.

Boghandlen ligger på 1. sal i en betonbygning, der udefra ikke syner af meget. Men så snart man kommer op ad trappen, bliver man mødt af et litterært mekka. All Sages består af flere rum med borde og reoler fyldt med bøger samt en café, hvor de besøgende må sidde og bladre i de bøger, de finder interessante.

Atmosfæren er både kinesisk og vestlig med antikke kinesiske møbler placeret i små læsekroge og fine kinesiske træudskæringer på væggene side om side med billeder af vestlige forfattere og tænkere som Hannah Arendt, Albert Camus og Marcel Proust. Billeder, som er med til at signalere, at All Sages ikke kun er en boghandel, men også et barometer på graden af det kinesiske styres undertrykkelse.

»Kina oplevede et intellektuelt forår fra midten af 1990’erne frem til 2012, hvor den nuværende præsident, Xi Jinping, kom til«, siger Liu Suli.

Under Xi Jinping har partiledelsen koncentreret magten, så partiet bedre kan kontrollere og styre alle dele af det kinesiske samfund. Derfor er grebet om medier og forlag også blevet strammet, samtidig med at styret flere gange har slået hårdt ned på kritikere, der har udfordret partiets dominans.

Kunder fra kommunistpartiet

Liu Suli er godt klar over, at han risikerer at komme i søgelyset.

»Jeg håber ikke, at der vil ske noget med min boghandel, men det vil ikke overraske mig, hvis der gør«, siger Liu Suli med en inderlighed i stemmen, som stammer fra den ild, der blev antændt i ham under oprøret på Den Himmelske Freds Plads.

»I dag er den eneste frihed, vi har i Kina, den frihed, som vi selv kan klemme ud af tilværelsen«, siger han.

Måske har hans boghandel indtil videre overlevet, fordi Liu Suli ikke udfordrer styret ved at bryde regler og sælge bøger, der af myndighederne er dømt ulovlige. Det lyder måske som en simpel strategi, men i realiteten er det en jungle at finde ud af, hvilke regler som gælder, fordi censurens grænser hele tiden bliver flyttet.

»For eksempel er der bøger i Kina, som både bliver trykt og bredt distribueret. Men der er også bøger, som bliver trykt uden at blive distribueret bredt, fordi de er møntet på politisk og akademisk forskning. Tidligere måtte jeg sælge disse bøger, men nu er det ulovligt«, siger han.

Dertil kommer de andre paradokser, som følger af censuren.

Alle bøgerne i Liu Sulis boghandel er på kinesisk, og mens enhver form for kritik af det kinesiske kommunistparti er forbudt, kan man på reolerne finde lærebøger om menneskerettighedernes historie og betydning, den amerikanske forfatning og om, hvordan vestlige demokratier fungerer.

Foto: Claus Blok Thomsen Udvalget er stort.

Udvalget er stort. Foto: Claus Blok Thomsen

Nordkorea og Cuba finder man heller ikke nogen bøger om, men derimod er der værker om Polens deling under Anden Verdenskrig, om holocaust, amerikansk udenrigspolitik, det antikke Grækenland og Islamisk Stat m.m.

Biografier er der også masser af – om blandt andre Hitler, Patti Smith og stort set alle amerikanske præsidenter – foruden både kinesisk og udenlandsk skønlitteratur.

»Vi sælger de bøger, vi kan få på det kinesiske marked«, siger Liu Suli, men erkender, at han samtidig er meget selektiv. Hans udvalg appellerer ikke så meget til den brede befolkning, som han selv formulerer det.

Derfor ligger All Sages også i strategisk nærhed af Peking University, der er et af Kinas mest prestigefulde og bedst renommerede universiteter.

»Mine kunder tilhører primært eliten inden for alle dele af samfundet – professorer, studerende, journalister, militærfolk. Ja, endda folk fra kommunistpartiet«, siger Liu Suli.

En utæmmelig vidensrevolution

Selv om det var partiet, der i sin tid smed ham i fængsel, så vel som det nu definerer, hvilke bøger han må sælge, så viser Liu Suli ikke nogen bitterhed over for de partifunktionærer, der kommer i hans boghandel.

»Når de er her, er vi alle læsere«, siger han.

Samtidig er hans kunder meget loyale. De bliver ved med at komme igen, og ofte kan de bruge timer på at stå og bladre i de bøger, de har fundet i reolerne og på de opstillede borde, eller også sidder de i cafeen og læser.

En af de mange stamkunder er 21-årige Raw Fu.

»Jeg kan godt lide at sidde i cafeen. Jeg studerer medier og kommunikation og køber derfor bøger om de emner. Men jeg kan også lide bøger om sociologi og skønlitteratur. For eksempel Kafka«, siger hun.

Andre kunder fremhæver ikke kun det store udvalg af bøger, men også, at All Sages altid har de nyeste udgivelser.

»Udvalget er konstant opdateret, og jeg finder næsten altid de bøger, jeg leder efter. Det oplever jeg ikke i andre boghandler«, siger 32-årige Min Zhen Hai, der studerer jura.

Selv siger Liu Suli, at han ofte taler med sine kunder – ikke kun om bøger, men også om mange andre ting, f.eks. forureningen i Beijing, det forværrede forhold mellem USA og Kina og om reglerne for ejendomsret, hvilket er et omstridt emne i Kina.

»Det er bare små private samtaler, som man ikke behøver være bange for. Det er ikke som i gamle dage, hvor man skulle tage sig i agt for politispioner«, siger Liu Suli og erkender, at Kina i den forstand er blevet et mere frit land. Men de fremskridt, der er sket, skyldes efter Sulis vurdering, at Kina ligesom alle andre lande har mærket globaliseringen.

Internettet og de sociale medier har givet mange en indsigt, de ellers ikke ville få, og denne vidensrevolution har sat en bølge i gang, som selv det kinesiske kommunistparti ikke kan stoppe, fremhæver han.

»Kina har i dag en ledelse, som minder om den i Nordkorea, fordi ledelsen koncentrerer magten. Men i det daglige liv er det svært at se, hvor slemt det i virkeligheden står til, fordi almindelige mennesker modsætter sig denne centralisering. De fortsætter med at gå fremad, mens dem i ledelsen går baglæns«, siger Liu Suli. Det betragter han som en stor sejr, som han selv føler, at han med sin boghandel har en lille andel i: »Folk har en viden i dag, som de ikke havde tidligere«, siger han.