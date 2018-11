Peter Højrup var elev på forfatterskolen i 1990'erne: Beskylder tidligere rektor for magtmisbrug, sexchikane og psykisk terror Tidligere rektor Niels Frank erkender at have været forelsket i eleven Peter Højrup. Han afviser dog beskyldninger om psykisk terror.

Druk, chikane, magtmisbrug og institutionaliseret hån. Alt det beskriver forfatter Peter Højrup som en del af hverdagen på forfatterskolen i 1995-97, hvor han var elev på skolen.

Kort efter hans optagelse forelskede rektor Niels Frank sig i ham, skriver Højrup i et debatindlæg i Weekendavisen. Da han lod rektoren forstå, at han ikke var homoseksuel, brugte Frank sin position som lærer til at nedgøre Højrups tekster, chikanere ham til fester og overfuse ham med beskyldninger om, at han ikke hørte hjemme på skolen.

Han beskriver en tekstlæsning, hvor Niels Frank pillede hans faglighed og psyke fuldstændig fra hinanden foran de andre elever.

»Den tekstlæsning lærte mig, at det, jeg skrev, ikke var noget værd, og Niels Franks psykiske terror lærte mig, at jeg heller ikke var noget værd som menneske«, skriver Højrup.

Weekendavisen har forelagt Niels Frank debatindlægget fra Peter Højrup. Frank erkender at have været forelsket i sin elev, men indvender, at tiltrækningen var gensidig. Ifølge hans udlægning har de to kysset under en fest, hvorefter Højrup lagde op til, at de skulle have sex, men Frank afviste.

Ligesom han afviser, at han skulle have misbrugt sin magt.

»Jeg husker ikke, at det var psykisk terror på nogen som helst måde«, siger Niels Frank til Weekendavisen.

Om den specifikke tekstlæsning, Højrup beskriver, pointerer han, at der altid var en af de andre undervisere til stede, som ikke ville have tilladt ham at opføre sig sådan over for en elev.

De grænseløse kunstnere

Beskyldningerne kommer i halen på sagen om den netop afgåede rektor Jeppe Brixvold, der blev fyret af Forfatterskolens bestyrelse. Det skete ifølge bestyrelsesformanden som følge af, at de havde modtaget et brev fra 55 forfattere, der udtrykte deres beskymring over kulturen på skolen. Flere danske forfatter har efterfølgende beskyldt bestyrelsen for at fyre Brixvold på uklart grundlag.

Peter Højrups debatindlæg er motiveret af et indlæg i Weekendavisen 1. november fra forfatteren Kristian Ditlev Jensen, der i anledning af sagen om Brixvold argumenterer for, at kunsten har brug for en grad af grænseløshed for at kunne opstå.

Som eksempel på god kunst, der er opstået af den vej, bruger Ditlev Jensen en af Højrups romaner. Måske kom den, skriver han, fordi »vi blev presset, provokeret og irriteret - ud over alle grænser«.

Det gjorde den ikke, skriver Højrup:

»Den kom på trods af alt det lort, jeg blev udsat for dengang, og det pres, den provokation og den irritation, han taler om, vil jeg nærmere betegne som magtmisbrug«.

Niels Frank var rektor på forfatterskolen mellem 1996 og 2002. Han advokerer for samme frisind som Ditlev Jensen.

Liv og kunst hænger sammen, mener han. Og derfor må normerne udfordres, så kunsten kan opstå. Han frygter, at den mulighed bliver reguleret væk, fordi vi ikke længere tør overlade kunsten til andre end »de mest renskurede personer«.

»Og så sker der intet som helst. Så kommer alt det spændende til at ske alle mulige andre steder, og så får vi sådan en slags litteraturfabrikker. Men fine with me, hvis det er det, I vil«, siger han til Weekendavisen.

Det klassiske elev-lærer-forhold blev i hvert fald udfordret som norm ifølge Peter Højrups beskrivelser. I sit debatindlæg skriver han, at magtrelationen mellem elever og lærere på skolen blev kaldt ligeværdig, men at ingen påtalte det åbenlyst skæve i den ligeværdige relation. Han mener, at det er problematisk, at en underviser ikke står ved sin magt og tager ansvaret på sig.

Forfatterskolens bestyrelse har i forbindelse med den nylige fyring af Jeppe Brixvold oprettet en whistleblowerundersøgelse på skolen, hvor tidligere og nuværende elever kan fortælle om uacceptabel adfærd fra nuværende eller tidligere ansatte. Undersøgelsen løber frem til december.