TV 2's svar på 'Den store bagedyst': »Det er, som om man godt er klar over, at det her er et ripoff«

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om Sukkerchok, der sendes på TV 2 Fri, det kan streames her.

Det kan godt være, at konceptet teknisk set er nyudviklet af TV 2 Fri selv. Men enhver, som ikke er vokset op blandt grizzlybjørne eller har været forment adgang til fjernsynsteknologien i de seneste par år, kan med et halvt øje se, at ’Sukkerchok’ minder påfaldende meget om ’Den store bagedyst’, blot skal deltagerne frembringe diverse former for konfekture i stedet for bagværk – og her er der faktisk også overlap, idet fyldte chokolader faktisk har været på programmet i DR’s kagekonkurrence.





Men lad nu det ligge. Lene Beier er empatisk vært. Og til at forestå bedømmelsen af de medvirkendes anstrengelser udi sliktilvirkning har man indkaldt dessertmesteren Morten Heiberg og såmænd også buddingedronningen Marie Holm, der lejlighedsvist skriver i denne avis om både det søde og det salte køkken.

Deltagerne er, som Lene Beier sagde, »nøje udvalgt«. Hvilket er beroligende information at få fra starten. Thi så er man som seer klar over, at der ikke bare er tale om en arbitrær ansamling af individer, som eksempelvis stod foran casterens niece i Meny i Græsted eller sad og fik sig en stille på Nørreport Bodega.





Med et sikkert øje til demografisk spredning selekteret selskab befinder man sig godt, når løjerne i et industrielt udseende rum tager sin mundvandsfremkaldende begyndelse.

Det er, som sådan noget skal være. Deltagerne præsenteres, så vi kan få en fornemmelse af, hvilke typer de er: drengerøven, husmoderen, nørden, ildsjælen, den cool og så fremdeles.





Og allerede efter første ombæring, hvor den stod på parvis produktion af chokoladetrøfler indpakket i bladguld (hvor fesent kan det egentlig blive, kunne man godt spørge sig selv), tegnede der sig et mønster og en udskilningsrækkefølge. Man aner, at personer med kemisk baggrund har en fordel.

Dommerne gør sig virkelig umage for at være flinke. Der er ikke den good cop, bad cop-arbejdsdeling, man ellers typisk ser i formater af denne art. Og deltagerne er også en kende mere tilbagelænede end ellers.





Det er, som om man godt er klar over, at det her er et ripoff, der aldrig opnår samme popularitet som forlægget. Det er Amribar mod Yankiebar, Jolly mod Coca, generisk chokosmørepålæg mod Nutella, ja, papvin mod Petrus.





Fordi man på grund af reklamer kun har 40 minutter, er tempoet højere, klipningen hårdere og opgaverne færre.





Tingene trækkes ikke unødigt ud, til gengæld er spændingen dårligere opbygget og dermed også forløst.





Men de er søde allesammen.