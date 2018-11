Begejstret anmelder: Tænk, at man kan komme fra himmel til helvede på en aften for bare 260 kr. – og nyde hele turen Stortalentet Oliver Starpov kredser rundt i dæmonernes mørke i stærkt samspil med Kylians forjættende himmelstorm og Landers virtuose bravurnummer

Når Den Kgl. Ballet byder på en ny Dans2go-aften for at åbne dørene til ballettens verden for et bredere publikum, er der for en gangs skyld ikke noget uddrag fra en af de gamle kendte klassikere. Man starter med en moderne klassiker, Jirij Kylians himmelstormende smukke ’Salmesymfoni’ fra 1978, og slutter i dæmonernes mørke med urpremieren på ’My Daddy Loves Sugar’ af Det Kgl. Teaters nye koreografiske stortalent, Oliver Starpov.

Som et lille frydefuldt limbo mellem de to poler får vi et prægtigt neoklassisk bravurnummer, Harald Landers sjældent opførte ’Dvorák pas de deux’. Som afspejling af at værket oprindelig blev skabt til tv (i 1966), er det bare sat op mod en bluescreenbaggrund og uden lyseffekter. Til gengæld bliver Landers raffinerede trinkaskader danset, så de strømmer over med gejsten fra Dvoráks ’Slaviske danse’.

Der er flirt i luften og luft under fødderne, når solisten Jón Axel Fransson sætter af med forførende musikalitet, nuance og højde i springene som årvågen partner for den purunge, talentstærke korpsdanser Emma Riis-Kofoed. Med flotte skulpturelle linjer og kokette svirp med hænderne præsenterer hun imponerende sikker tåspidsdans. Oveni har hun et strømførende nærvær, en evne til at knytte kontakt til publikum, der er guld værd og få forundt.

Mellem lys og mørke

Der er en himmel over stormester Kylians manende smukke ’Salmesymfoni’, der til forskel fra premieren sidste år danses med en inderlig præcision. Smygende glider otte kvinder hen over scenen i en forjættende ubesværet strøm af bevægelse for pludselig at knæle ned og krumme sig sammen i stille, rugende afventen. Løftet op og sat i hvirvlende omdrejninger bliver de af deres mandlige partnere. Alle er de fanget ind af en større overordnet bevægelse, drevet frem og tilbage af Stravinskijs storladne sakrale korværk.

Selv om parrene kan skille sig ud i sporadiske udbrud fra flokken, gælder dansen noget større end den enkelte. Røde ægte tæpper gløder på bagvæggen som tegn på, at kroppene og den grund, de går på, er hævet op i en anden dimension. Med besværgende lyssætning markeres det, at danserne toner frem fra mørket for så igen at gå i ét med det. Kort og intenst gløder vores liv, omsluttet af et mørke, der hos Kylián aldrig er tomhed, men fuld af anelse.

I Oliver Starpovs med spænding imødesete ’My Daddy Loves Sugar’ har mørket til gengæld helt overtaget scenen i en grad, så det indimellem ikke er til at orientere sig i den dunkle flok af hanner. Men vi er da også i dæmonernes skyggeland, gennemstrømmet af dunkende technorytmer og delvist indrammet af råt neonlys. Den ildevarslende flok bevæger sig tæt ved jorden, glidende og organiske bølgende som et mangelemmet kollektivt dyr. Anført af den karismatiske Daddy (Benjamin Buza) kredser de om den udsatte fyr Sugar (Maclean Hopper). De svedigt tonsende kroppe synes at sprænge deres ultrakorte jakker som en dyrisk underbevidsthed i færd med at få overtaget. Så snart Daddy med et lammende kærtegn kan sende Sugar i jorden, kaster koblet sig over ham som en flok ådselsædere. Sugar bliver dog ved med at komme på benene igen i forsøget på at nå op til personen i den lysende glaskiste, der hænger over scenen. Idealjeg eller død og begravet, fri for dæmoner?

For Starpov er det en kamp mellem sindets bevidste og ubevidste sider. Mere konkret kan det ses som en promiskuøs strid i et dark room mellem Sugar og hans Sugar Daddy med coke candy i lommerne, svarende til værkets fulde titel ’My Daddy Loves Sugar so Much He Eats It with His Nose’. Som et syret mareridtstrip står den på nådesløs gentagelse i en dunkel, lovlig langstrakt kamp på liv og død.

Til forskel fra Starpovs foregående pletskud med den surreelt fabulerende ’Beginning and Ending’ er han ude i et mere udfordrende dystert ærinde. Lidt opstramning ville gavne, så især Sugar-figuren træder tydeligere frem. Men intensiteten i historien er ikke til at tage fejl af. Fremkomsten af Starpov som livskraftigt koreograftalent er noget nær det bedste ved Den Kgl. Ballet lige nu.