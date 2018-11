»Jeg lover, jeg ikke siger det igen...« Viggo Mortensen undskylder for at have brugt 'n'-ordet Den dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen undskylder offentligt, efter han har brugt 'n'-ordet under et interview i forbindelse med en pressevisning af filmen 'Green Book'.

’Ringenes Herre’. ’Aragorn’. Og i den nyere afdeling, ’Captain Fantastic’.

Hollywoodfilm, som den verdenskendte skuespiller Viggo Mortensen har gjort sig bemærket sig i, og som har givet ham adgang til kæmpeproduktioner, den helt udanske slags, og ikke mindst dertilhørende medieomtale.

Sidstnævnte har skuespilleren med danske rødder fået masser af de sidste par dage. I et interview med formålet at promovere filmen ’Green Book’, hvor racisme er et de store temaer, brugte han ’n’-ordet, da han skulle fortælle om racisme historisk i USA.

»For eksempel siger ingen neger længere«, sagde Viggo Mortensen, da han blev stillet et spørgsmål om racisme i det moderne USA.

Det har udløst en større ballade, og det undskylder han nu for ifølge The Hollywood Reporter med ordene, »jeg lover, jeg ikke siger det igen«.



Filmen handler om en italiensk-amerikansk udsmider, der får jobbet som chauffør for en afroamerikansk klassisk pianist, der skal på tour gennem Syden i 1960’erne.

Ingen siger ’n’-ordet længere

Fadæsen udfoldede sig, da den kendte filmkritiker Elvis Mitchell interviewede Mortensen, medskuespilleren Maershala Ali og instruktøren Peter Farelly i forbindelse med en pressevisning arrangeret af Film Independent, en organisation, der støtter uafhængige film.



En af dem, der også var til stede under interviewet, var den Hollywood-baserede freelance-instruktør Dick Schulz. Han fortalte til The Hollywood Reporter, at da snakken kom ind på, hvordan diskrimination af sorte havde udviklet sig, faldt Mortensens udtalelse.

Det fik blandt andet Schulz til at kritisere skuespilleren på Twitter, hvor han skrev, »at filmen ’Green Book’ var fantastisk, men at Viggo Mortensen brugte ’n’-ordet efterfølgende i et interview, og det fik alt ilt til at forsvinde fra rummet«.

Undskyldningen

I en udtalelse til The Hollywood Reporter undskylder Mortensen for at have brugt ordet, hvori han uddyber, »min intention var at tale imod racisme. For jeg kommer aldrig til at kunne forestille mig den smerte, det må være at høre ordet ligegyldig hvilken sammenhæng, det optræder i. Især hvis det kommer fra en hvid mand...«

»Jeg bruger ikke ordet privat eller offentligt. Jeg er virkelig ked af, at jeg brugte hele ordet i aftes, og jeg kommer aldrig til at gøre det igen«.

Mortensens kommentar kommer i kølvandet på fyringen af Jonathan Friedland, en højprofileret Netflix-chef, da han skulle have brugt ’n’-ordet under et møde, hvor han forklarede, hvorfor man ikke skulle bruge det.

Begrundelsen var, at der var tale om »uacceptabel, lav opmærksomhed og ufølsomhed over for raceproblematikker«.