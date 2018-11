Venstre afviser DF’s museumsplaner: »Vi skal ikke straffe de gode og give en masse penge til dem, det er synd for«

Det sidste er en af de ømme tæer. De tidligere amtslige museer med deres typisk relativt store tilskud overgik med kommunalreformen i 2007 til staten. I DF’s forslag skånes Museum Sønderjylland for sparekniven, da det er et sammenlagt museum på flere matrikler. Det samme gør Moesgaard og Den Gamle By i Aarhus, mens Arken på den københavnske Vestegn bliver beskåret kraftigt. Hvordan ministerens model vil ramme de gamle amtslige museer, er endnu uvist.

»Lokalt var flere af de her museer jo udtryk for, at man valgte at prioritere store kulturinstitutioner i områder, hvor der slet ikke var nogen før. De museer kan jo ikke gøre for, at der blev lavet en kommunalreform, hvor deres støtte gik over til staten«, siger Mogens Jensen.

Vrede på Carlsberg

DF vil også undtage Ny Carlsberg Glyptotek for det foreslåede museumsloft. Det sker, med henvisning til at Ny Carlsbergfondet årligt støtter kunsten rundt om i landet med 110 millioner kroner. Et beløb, der ifølge Alex Ahrendtsen vil blive decimeret, hvis fondet antagelig vil bruge flere af egne penge på at drive Glyptoteket efter en nedskæring af tilskuddet. Alt i alt en nåde, fondets formand, Karsten Ohrt, er DF’eren meget behersket taknemmelig for.

»Vi ser da positivt på, at han ikke vil røre ved de statslige midler til Glyptoteket, men kun, så længe det ikke sker på bekostning af andre gode museer«, siger Karsten Ohrt:

»Vi er lodret uenige i forslaget om en så drastisk og dramatisk omfordeling af økonomien på de danske museer. Ahrendtsens forslag om en halvering af de statslige midler til en række af landets bedste museer er helt urealistisk, hvis vi stadig vil have museer med så stor publikumsmæssig gennemslagskraft«.

Og DF går for desuden galt i byen, hvis de tror, at en nedskæring automatisk vil betyde, at fondet vil bruge flere midler på museumsdrift. Ny Carlsbergfondet er ikke sat i verden »for at dække huller i det store statslige museumsregnskab«, lyder det fra formanden, som sender en bredside imod hele debatten om omfordeling af museumsmidlerne.