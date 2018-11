TV-nyheder er svære at placere. De stopper nemlig flowet TV 2 rykker nu deres nyhedsflagskib en halv time frem til 21.30 og overtager dermed DR's gamle plads. De nye placeringer viser problemerne med nyheder på flow, mener ekspert.

Fra 28. januar vil den kommercielle public service-station TV 2 rykke deres nyhedsflagskib fra klokken 22:00 til klokken 21:30.

Samtidig udvider man nyhedsudsendelsen til næsten en time, hvilket i sidste ende betyder, at TV 2 ’sparer’ et prime time-program. Man får dermed ekstra ressourcer til at styrke streamingtjenesten TV 2 Play og TV 2’s egenproduktion af ny dansk fiktion og dokumentar. Det forklarer kanalchef på TV 2 Lotte Lindegaard.

»Det er en bunden opgave i vores nye koncernstrategi, at vi skal styrke TV 2 Play. Men når vi putter ekstra penge i dansk fiktion og dokumentar, er det, fordi begge genrer fungerer godt på både flow og streaming«, siger hun.

Rokeringen er altså en reel omfordeling af TV 2’s ressourcer. En ændring, der var sket, uanset hvad DR havde gjort med deres TV-Avisen.

»Det tidspunkt, hvor flest mennesker til stede på alle tv-kanaler er rykket frem. At sende nyheder er en stor og vigtig del af vores public service-forpligtelse, og ved at rykke nyhederne frem kan vi få flere til at engagere sig i udsendelsen«, siger hun.

DR meddelte i sidste uge, at de også rykker deres tv-avis fra 21.30 til 21.00. At begge kanaler vælger at rykke på lige præcis deres nyhedsudsendelser, er i følge lektor på Aarhus Universitet Hanne Bruun helt oplagt.

Konkurrence overalt

Hun forsker blandt andet i programplanlægning. Og er der en tendens, der har cementeret sig de senere år, er det, at seertallet daler, når det gælder nyheder. Også selv om TV 2 Nyhederne har holdt bedre på seerne end DR.

»I gamle dage tændte folk fjernsynet for at se nyheder. Men i de her år falder publikumstallet til tv-nyheder helt vildt. Nyhederne er blevet det, man kalder en ’flowstopper’. Det er et problem, når man skal planlægge programmerne«, siger hun.

TV 2 har traditionelt set haft flest nyhedsseere klokken 19:00, hvor de efterfølgende er forpligtet til at give sendetid til regionerne. Det har givet TV 2 relativt stramt spillerum, før de »lægger seerne i seng« med nyhederne klokken 22:00, siger Bruun.

»Det er så svært, fordi nyheder som programvare har konkurrence fra alle andre medier i dag. Folk får løbende nyheder på nettet og fra apps på deres telefoner. Den programlagte nyhedsudsendelse har for nogle stadig en ritualfunktion, men den dør stille og roligt. Nyhederne har man hørt, så der er et dilemma omkring de her programmer på flow«, forklarer Bruun.

Samtidig er både DR og TV 2 forpligtet til at sende nyheder. Derfor er de nødt til at finde en måde at inkorporere udsendelserne på uden at dræbe seertallene helt.

At nyhederne er en flowstopper, er som sådan ikke noget helt nyt, men det er ifølge Hanne Bruun blevet »sværere end nogensinde før« at holde på seerne under en tv-avis.

Oprindelig har man sørget for stærke indgange til nyhedsudsendelserne, så man sikrede mange seere. Det var blandt andet en af grundene til, at TV 2 oprindelig lagde ’Lykkehjulet’ op til nyhederne. Men det er ikke længere nok. I dag er man nødt til at have attraktive programmer på begge sider af nyhedsudsendelserne.

»Man kan bruge ’X Factor’ på DR som eksempel. Nyhederne mellem del 1 og 2 blev virkelig set. Programmet var både lead in og lead out i forhold til nyhederne. Jeg gætter på, det er sådan et scenarie, begge kanaler går efter i fremtiden«, siger hun.