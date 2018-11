Svend Brinkmann: Elsker du din chef? Lad være!

Elsker du din chef? Elsker hun dig? Disse spørgsmål ville have været absurde for ikke længe siden, men bliver nu stillet i fuld alvor af erhvervsmanden og filosoffen Morten Albæk. I et nyligt interview med djøfbladet erklærer han, at han har sagt til flere af sine medarbejdere, at han elsker dem.

Albæk advokerer for at have »meningsfuldhedssamtaler« med de ansatte, fordi en medarbejder, der føler mening med livet, er fem gange mere produktiv og væsentlig mindre syg, hævder han. Man skal elskes til præstation.



Når Albæk vil indføre kærlighed på arbejdspladsen, er det blot det seneste skud på en efterhånden høj stamme af erhvervsfolk, der taler for en nedbrydning af grænsen mellem privat intimitet og professionelt virke. I 2002 udgav reklamemanden Jesper Kunde en meget omtalt bog med titlen ’Corporate Religion’, hvori han skrev, at troen på, at det, en virksomhed foretager sig, er rigtigt og lønsomt, må ophøjes til en »religion, et styreredskab, som alt i virksomheden er underlagt«. Ansatte skal forstå sig selv som missionærer, og der er – skriver han – kun plads til medarbejdere, ikke modarbejdere.

Når troen på virksomheden bliver religiøs, er der selvfølgelig ikke plads til kættere og nejsigere.

Fem år senere skrev buddhisten og erhvervsmanden Christian Stadil og ledelsesprofessor Steen Hildebrandt bogen ’Company Karma’, som repræsenterer en spiritualisering af menneskets forhold til arbejdet. Stadil sagde i et interview, at det først er, når vi slipper os selv, for eksempel gennem trance eller anden spirituel praksis, »at vi optimalt performer«.

Tre måder at arbejde på

Eksemplerne viser med tydelighed, at kærlighed, religion og spiritualitet søges transformeret fra at være grundlæggende eksistentielle fænomener til at blive produktivkræfter, som skal sikre virksomheder økonomisk overskud og vækst. Det er historisk set nyt.

Det er en international tendens, som sociologen Eva Illouz kalder »emotionel kapitalisme«

Hvis man ser på menneskets forhold til arbejdet, kan det overordnet inddeles i tre epoker: En førmoderne, hvor langt de fleste arbejdede i landbruget eller med håndværk. Her var i princippet ingen grænse mellem privatliv og arbejde, da produktionen foregik i hjemmet, for eksempel på gården. Det var kun om søndagen, man kunne få et frirum fra arbejdet og komme hviledagen i hu.

Den moderne epoke fulgte da med industrialiseringen, hvor arbejdet skulle foregå på fabrikker i adskillelse fra hjemmet. Som vi ved fra Marx og Engels, er der meget dårligt at sige om fabriksarbejdernes vilkår, men modernitetens gave til mennesket blev ikke desto mindre et frirum fra arbejdet, der gradvist blev større, hvor man kunne dyrke sine egne interesser. Man begyndte ’at gå på arbejde’ som noget, der foregik på et bestemt sted og tidspunkt af døgnet, og uden for dette tidsrum var man fri til selvudfoldelse (for eksempel opstår idrætsforeningerne i takt med industrialiseringen). Kærlighed og religion var private anliggender, der ikke skulle blandes ind i arbejdet.

I den aktuelle sen- eller postmoderne epoke ser vi så en problematisk nedbrydning af dette skel. I mine øjne ligner meningsfuldhedssamtalerne og kærlighedskravet på arbejdet en grænseløs intimteknologi, der skubber yderligere til det »intimitetstyranni«, som sociologen Richard Sennett allerede analyserede i 1970’erne. Det fører ledelsen og arbejdet endnu længere ind i sindet og instrumentaliserer den eksistentielle mening ved at knytte den til produktivitet.